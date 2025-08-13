ТСН у соціальних мережах

Світ
1108
2 хв

Скандал на концерті Коржа у Варшаві: проти 57 українців відкрили провадження про депортацію

МЗС також підтвердило затримання громадян України після концерту Макса Коржа.

Ірина Лаб'як
Прапор України на концерті Макса Коржа у Варшаві

Прапор України на концерті Макса Коржа у Варшаві / © скриншот з відео

Після скандалу на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві проти 57 українців відкрили провадження про депортацію за агресію та демонстрацію забороненої символіки.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

В МЗС поінформували, що за даними посольства України в Польщі, внаслідок подій під час концерту у Варшаві 9 серпня проти 57 українців розпочато провадження щодо депортації з території країни перебування.

«Наразі підтверджено затримання громадян України 1995, 2002 та 2005 р.н. Польські правоохоронці інкримінують їм акти агресії, сутички з персоналом та демонстрацію забороненої польським законодавством символіки», — повідомили в МЗС.

Посольство оперативно скерувало офіційні запити до компетентних органів для зʼясування деталей справи. Вона перебуває на особливому контролі посольства України в Польщі.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у Варшаві проти 63 учасників заворушень (57 з них — українці) на концерті Макса Коржа відкрито провадження про їхню примусову або добровільну депортацію з країни.

Що сталося на концерті Макса Коржа у Варшаві?

9 серпня під час концерту Макса Коржа на Національному стадіоні ім. К. Гурського у Варшаві частина глядачів порушила правила безпеки — дехто перестрибував через бар’єри та виходив на поле арени, а також запалював фаєри. Крім того, попри заборону приносити прапори, серед публіки помітили учасників із символікою: один розгорнув прапор Української повстанської армії з тризубом, інший — синьо-жовтий стяг із написом «Ідея Нації».

Зокрема, прапор УПА розлютив поляків. Депутат від партії «Право і справедливість» Даріуш Матецький пообіцяв написати заяву до прокуратури, пославшись на закон про заборону пропаганди тоталітарних ідеологій. Зауважимо, що на прапор УПА у Польщі немає офіційної заборони.

