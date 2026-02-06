Скандал на Олімпіаді: "літаючих лижників" перевірятимуть на збільшення пеніса

Стрибки на лижах з трампліна. Ілюстративне зображення / © AFP

Спортсменів зі стрибків на лижах з трампліну, які братимуть участь в зимових Олімпійських іграх, можуть перевіряти на ін’єкції для збільшення статевого члена. Таку хитрість «літаючі лижники» начебто використовують для покращення спортивних результатів.

Про це повідомляє ВВС.

Президент Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) Вітольд Банька на пресконференції в день відкриття XXV зимових Олімпійських ігор зауважив, що такі випадки можуть стати підставою для офіційного розслідування.

«Обіцяю — я цим займуся», — сказав він журналістам.

Минулого місяця німецьке видання Bild повідомило, що перед примірянням костюмів, у яких спортсмени виступатимуть на Олімпіаді, деякі стрибуни кололи у статевий член гіалуронову кислоту — препарат, який не вважається допінгом.

Водночас такі ін’єкції збільшують окружність статевого члена на один-два сантиметри та відповідно збільшує площу поверхні індивідуального лижного комбінезону.

У Міжнародній федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) стверджують, що більша площа лижного костюма може збільшити тривалість та дальність польоту спортсмена.

«Кожен додатковий сантиметр на костюмі має значення. Якщо площа поверхні костюма більша на 5%, спортсмен летить далі», — заявив директор чоловічих змагань зі стрибків із трампліну FIS Сандро Пертіле

Наразі лижні федерації окремих країн проводять власні перевірки «літаючих лижників», які заради кращих результатів вдаються до таких хитрощів.

