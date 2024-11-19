Скандал на польському кордоні: у 6-річного українця вилучили паспорт

На сайті польської прикордонної служби коментарів щодо інциденту з українцем не було.

У шестирічної дитини польські прикордонники вилучили закордонний паспорт. Усе через те, що на одному з в’їзних штампів була намальована машинка ручкою.

Про цей випадок повідомила громадська діячка, правозахисниця та колишня депутатка Київської міської ради VII скликання, Олена Терещенко.

За її словами, хлопчик їхав до Великої Британії на 3 дні разом із однолітками і дорослими – вони мали відвідати Лондон в межах екскурсії. Під час перевірки прикордонники виявили, що на одному з листків паспорту дитина ручкою обвела машинку в'їзного штампу.

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"Претензія польської сторони — ви підробили штамп. Хоча оригінальність даного штампу можна легко перевірити у комп’ютерній системі і у мене в паспорті однаковий. Жодних підстав для конфіскації немає. Штамп не є підробленим, паспорт не є підробленим. Паспорт є власністю України, тим більш з дійсною візою Великої Британії. Його група вже в аеропорту, готується до посадки на літак. Дитина, якій щойно виповнилося 6 років ридає безперервно вже декілька годин", – зазначила правозахисниця.

Згодом, Олена Терещенко повідомила, що ситуація на польському кордоні вирішилася. Вона розповіла, що польська сторона намагалася дати їм на підпис документ, що хлопчик і батьки добровільно залишили їм паспорт і відпустили українців, але на літак до Лондона вони запізнилися.

Після скандалу в Польщі вони все-таки змогли полетіти до Лондона і на британському кордоні навіть попри червоні позначки в паспорті проблем не виникло.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники Чопського загону викрили 22-річного жителя Києва, який намагався незаконно перетнути кордон зі Словаччиною, маскуючись під людину з інвалідністю.

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