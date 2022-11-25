Скандал навколо фестивалю польсько-українських фільмів: проросійському фонду виділили мільйони

У Польщі спалахнув скандал навколо фестивалю польсько-українських фільмів "Ми з Вами. Ви з Нами". Польський інститут кіномистецтва виділив на нього понад 500 тис. злотих (4 млн гривень). Однак його організатором виявився фонд Wspieram, який багато років займався популяризацією російських впливів.

Група українських та польських митців обурені та зібрали 25 листопада акцію протесту в Варшаві. Про це ТСН.ua розповіла польська активістка Агата Вінська, яка відвідала акцію.

Вона пояснила, що після початку повномасштабної війни в Україні фонд Wspieram змінив профіль і організовує фестиваль українських фільмів. Українські митці, на підтримку яких посилається фонд, на це не погоджувалися.

Як розповів під час акції протесту Артем Мануйлов - друг українського актора, який проживає у Варшаві, його ім’я назвали серед тих, хто підтримує фестиваль "Ми з Вами. Ви з Нами" без його згоди.

"Організація, яка 15 років пропагувала російську культуру, організовуючи фестиваль "Спутник", і привозила сюди всяку мер*оту на кшталт Міхалкова! Я вважаю, що вони не мають ніякого етичного права зараз робити подібний фестиваль! До того ж, у внеску до Міністерства ця організація вказала осіб, українських митців, які ніби-то підтримали цю ініціативу і фестиваль! І в цьому списку опинився я!" - обурений чоловік.

Мануйлов підкреслив, що ні він, ні інші 25 артистів не підтримували організацію та її ініціативи. Вони нічого не підписували та не знають, як опинилися у списку.

"В списку опинилася одна артистка, яка померла вже більше 20 років тому!" - додав він.

Фото: Rafał Archie Roszkiewicz

Протестувальники мають дві вимоги: забрати всі виділені дотації організації Wspieram, які були призначені на фестиваль, і розподілити їх на проєкти, які дійсно підуть на промоцію української культури. Вони також вимагають публічного вибачення перед кожним артистом, який опинився у списку представників української культури, які ніби то підтримують організацію Wspieram.

Нагадаємо, в Міністерстві культури України відреагували на скандальний допис Netflix про Ярослава Мудрого. Стримінгова компанія назвала князя київського правителем "північної Росії". Міністр культури Олександр Ткаченко сподівається, що Netflix просто помилився.

Фото: Rafał Archie Roszkiewicz

Фото: Rafał Archie Roszkiewicz

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