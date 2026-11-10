Скандал навколо оточення Трампа: радника президента звинуватили у прихованих зв’язках з іноземцями

Радник Трампа опинився в центрі скандалу / © Колаж ТСН.ua

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Радник президента США Дональда Трампа Алекс Брусевіц опинився в центрі скандалу після того, як його колишній бізнес-партнер Дерек Атлі звинуватив його в отриманні грошей і дорогих подарунків від осіб, пов’язаних з іноземними урядами та бізнесовими колами. У судовому документі згадуються Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Сирія, а також імовірні спроби заробляти на зв’язках з американськими політиками та державними установами.

Про це повідомляє Politico.

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Пів мільйона доларів від Катару та подарунки від сирійських мільярдерів

Звинувачення пролунали в судовій заяві Атлі, який разом із Брусевіцем заснував у 2017 році цифрову компанію X Strategies. Фірма веде, зокрема, акаунти Trump War Room і Team Trump у соцмережі X. Сам Брусевіц є одним із впливових зовнішніх радників Трампа та допомагав формувати цифрову стратегію його президентської кампанії 2024 року.

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За твердженням Атлі, його колишній партнер мав приховані ділові та фінансові зв’язки з іноземними підприємцями, інвесторами й представниками влади. У документі йдеться, що ці контакти могли бути цінними для іноземців, зацікавлених у знайомствах з американськими політиками та доступі до державних установ.

«За наявною інформацією, Брусевіц отримав приблизно 500 тисяч доларів від осіб, пов’язаних із Катаром, у межах нерозкритої ділової або консультаційної угоди», — стверджується в судовій заяві.

Інший епізод стосується медового місяця Брусевіца на Мальдівах. За словами Атлі, радник розповідав йому, що проживання в готелі оплатили «два сирійські мільярдери», які надали йому номер вартістю 15 тисяч доларів за ніч.

Мільйон доларів за доступ до американських чиновників

У заяві також згадується пропозиція Брусевіца інвестиційній компанії з Копенгагена, яка має активи у США та Європі. За версією Атлі, радник хотів отримувати за консультаційні послуги 1 мільйон доларів на рік.

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Серед запропонованих послуг, як стверджується в документі, були знайомства з американськими урядовцями, федеральними відомствами та фінансовими установами. Атлі не звинувачує Брусевіца прямо в обміні політичного доступу на гроші, але вважає, що описані обставини порушують питання щодо можливих вимог реєстрації за законом про реєстрацію іноземних агентів — FARA.

Цей американський закон зобов’язує певних осіб, які діють у США в інтересах іноземних урядів або інших іноземних принципалів, розкривати характер своєї діяльності та фінансові відносини. Водночас сама наявність іноземних ділових контактів чи отримання оплати ще не означає автоматичного порушення закону: значення мають характер роботи та те, чи діє людина за дорученням або під контролем іноземного замовника.

Брусевіц усе заперечує

Заява Атлі з’явилася у відповідь на позов, який X Strategies подала проти нього у вересні. Компанія звинуватила колишнього співзасновника в привласненні мільйонів доларів і витрачанні коштів фірми на азартні ігри.

Атлі відкинув ці звинувачення, назвавши позов «маркетинговою акцією, замаскованою під федеральний судовий процес». Він також подав зустрічний позов, у якому стверджує, що його звільнили без належних підстав після того, як він попросив медичну відпустку. Натомість у первинному позові компанія заявляла, що Атлі нібито надав підроблені медичні документи, щоб отримати шість місяців оплачуваної відпустки.

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Адвокат Брусевіца Бредфорд Коен категорично відкинув претензії колишнього партнера.

«Ми стверджуємо, що всі його фактичні звинувачення або неправдиві, або перебільшені, або повністю вигадані», — заявив він, пообіцявши рішуче захищати свого клієнта в суді.

За даними Politico, судовий документ Атлі не містить доказів на підтвердження звинувачень щодо іноземних виплат і подарунків. Сам Брусевіц раніше публічно заявляв, що не бере грошей від іноземних держав.

Зокрема, в інтерв’ю Такеру Карлсону він називав боротьбу з іноземним впливом у політиці одним зі своїх особистих пріоритетів і запевняв, що не отримує коштів від країн Перської затоки, Індії, Росії чи Китаю. Тепер ці заяви опинилися в центрі уваги через звинувачення його колишнього бізнес-партнера.

Інші скандали навколо фінансових зв’язків оточення Трампа

Історія з Брусевіцем — не єдиний випадок, коли фінансові відносини людей з оточення президента США викликали запитання. У жовтні Дональд Трамп розглядав можливість звільнення двох політичних радників — Джеймса Блера та Кріса ЛаСівіти — після повідомлень про їхню оплачувану роботу на уряд Республіки Сербської на Балканах. За даними ЗМІ, вони консультували місцеву владу напередодні виборів і отримали за це сотні тисяч доларів.

Окрему увагу привернула історія з весіллям Дональда Трампа-молодшого. У вересні Конгрес США почав перевіряти документи щодо фінансування святкування, частину витрат на яке, за повідомленнями, міг оплатити російський бізнесмен Умар Кремльов.

Ще один скандал стосувався колишнього помічника Білого дому, який звинуватив радників президента у блокуванні медичних реформ заради фінансових інтересів. Представники команди Трампа відкинули ці претензії та назвали їх наклепом.

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