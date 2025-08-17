Скандал навколо продажу метеорита з Марса: рекордна угода переросла у міжнародний конфлікт (фото)

У США продали найбільший марсіанський метеорит за $5,3 млн / © NASA

На аукціоні Sotheby’s у США продали найбільший знайдений на Землі марсіанський метеорит за рекордні 5,3 мільйона доларів. Проте ця угода викликала хвилю суперечок щодо його походження та законності продажу.

Про це пише sciencealert.

Найбільший уламок Марса на Землі

Камінь вагою 25 кг (54 фунти) був виявлений у листопаді 2023 року в пустелі Сахара, на території Нігеру. За даними Sotheby’s, він є найбільшим марсіанським метеоритом, який будь-коли знаходили на нашій планеті.

Але уряд Нігеру заявив, що відкриває розслідування у справі продажу, оскільки метеорит може мати ознаки незаконного міжнародного обігу. До завершення перевірки країна тимчасово заборонила експорт дорогоцінного каміння та метеоритів.

Реакція Sotheby’s

У аукціонному домі наполягають, що камінь був вивезений і проданий у повній відповідності з міжнародними правилами. Водночас там визнали, що через скандал справу буде переглянуто.

«Цей метеорит подолав 140 мільйонів миль крізь космос, пройшов крізь атмосферу Землі й впав у Сахару», — йдеться в описі лоту.

Дискусії про право власності

Після відкриття камінь, відомий як NWA 16788, потрапив до міжнародного торговця, був виставлений в Італії, а згодом з’явився в аукціонному каталозі у Нью-Йорку.

Американський палеонтолог Пол Серено, який співпрацює з урядом Нігеру, вважає, що артефакт вивезли з країни незаконно:

«Він упав саме там, у Нігері. Це спадщина країни. І належить він їй».

У США закон дозволяє власникам землі претендувати на метеорити, що впали на їхню територію. У Нігері ж вони входять до національної культурної спадщини й вважаються рідкісними мінералогічними зразками, які заборонено вивозити без спеціальних дозволів.

Наукова цінність

Метеорит значно більший за інші відомі зразки з Марса. Він може дати вченим унікальну інформацію про геологічну історію Червоної планети.

Як і інші марсіанські уламки, він, ймовірно, був викинутий у космос після зіткнення астероїда з поверхнею планети.

«Це не просто камінь, а спадщина природи, всього людства. Ми повинні ставитися до нього з повагою, а не продавати на аукціонах», — наголосив Серено.

Астрономи надали календар космічних шоу серпня 2025 року.