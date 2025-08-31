ТСН у соціальних мережах

Світ
235
1 хв

Скандал у Берліні: античну Венеру визнали "загрозою рівності"

У Берліні зі службової будівлі прибрали бронзову статую Венери. Причиною стала скарга гендерної уповноваженої, яка визнала її неприпустимою.

Кирило Шостак
Берлін

Берлін / © Associated Press

У Німеччині розгорівся культурний скандал через бронзову копію античної статуї Венери Медіцейської. Скульптуру, яка стояла у вхідній зоні Федерального відомства з невирішених майнових питань у Берліні, прибрали після скарги місцевої гендерної уповноваженої.

Про це повідомляє Bild.

Чиновниця заявила, що оголене зображення “неприпустиме” для держустанови і “несумісне з принципами рівності”. У своїх зауваженнях вона наголосила, що фігура “сексуалізує простір”, тоді як її власний інформаційний стенд у будівлі зник без попередження.

З листування, яке опинилося у розпорядженні німецького видання BILD, випливає: частина службовців також вважала Венеру “занадто відвертою для офіційної будівлі” та навіть пропонувала замінити її на “нейтральний і сучасніший об’єкт”.

Венера Медіцейська / © Фото з відкритих джерел

Венера Медіцейська / © Фото з відкритих джерел

Водночас офіційна позиція відомства вже змінилася. Там пояснили, що рішення нібито пов’язане з малою відвідуваністю приміщення в умовах віддаленої роботи співробітників.

Міністр культури Вольфрам Ваймер відреагував різко: він назвав демонтаж “актом культурної некомпетентності” і звинуватив чиновників у неповазі до класичної спадщини.

Нагадаємо, що Німеччина може повернути обов’язкову військову службу, зокрема для жінок.

235
