Скандал у Білому домі: журналістку назвали "мерзотницею" після її запитання Трампу

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп і адміністрація Білого дому публічно вилаяли репортерку CNN Крістен Голмс. Конфлікт стався після її запитання до Трампа про його близьку помічницю Наталі Харп.

Про це пише The Guardian.

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Нещодавно сенатор-демократ Джон Оссофф заявив, що Трамп нібито не хоче виконувати свою роботу, а лише планує «побудувати бальну залу та подорожувати з Наталі (Харп — ред.) на їхньому, здавалося б, беззахисному літаючому палаці, подарованому еміром Катару».

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Таким чином він натякнув на близькі стосунки президента США з його помічницею.

Репортерка CNN Крістен Голмс попросила Трампа прокоментувати ці звинувачення, однак потрапила під шквал критики.

«Тихо, тихо, тихо. Ви поводитеся дуже нешанобливо… Фейкові новини, ви — фейкові новини, ви — гучна та галаслива людина. Ви — фейкові новини. Замовкніть. Замовкніть. Ви — фальшива журналістка і повідомляєте фейкові новини», — розлютився Трамп, реагуючи на звернення журналістки.

Згодом акаунт Білого дому в соціальних мережах, присвячений «швидкому реагуванню», опублікував відеозапис розмови Трампа з журналісткою та позначив Голмс тегом, назвавши її «ганебною, принизливою для її нібито професії».

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«Ці мерзотниці — найгірші з найгірших», — вилаялася пресслужба Білого дому, маючи на увазі Голмс.

CNN одразу став на захист своєї репортерки на тлі гучного скандалу. Канал назвав її «однією з найшанованіших і найдосвідченіших журналісток, які висвітлюють діяльність Білого дому».

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли Трамп хамить ЗМІ. Так наприкінці 2025 року президент США назвав журналістку тупою після її запитання про те, чому він звинувачує адміністрацію Джо Байдена у проникненні до країни афганця, який скоїв збройний напад на нацгвардійців.

Раніше американський лідер назвав журналістку «свинкою». Трамп показав пальцем на журналістку Bloomberg Кетрін Люсі та різко крикнув: «Тихо, тихо, свинко».

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