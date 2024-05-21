Скандал у Британії: в новій енциклопедії виявили "російський погляд" на Україну

В історичній енциклопедії, виданій у Великій Британії 2023 року, йдеться про "одвічну приналежність" України Москві як добровільно підпорядкованої "окраїни".

У Британії торік вийшла в світ велика "наукова" праця під назвою "Історія: повний візуальний посібник" (History: The Definitive Visual Guide), яка наче писалася під диктовку кремлівських агентів, принаймні ті її розділи, які розповідають про Україну. Автори енциклопедії називають Київську Русь "частиною історії Росії", а вторгнення РФ до України 2022 року – "спеціальною воєнною операцією".

Про це пише "Українська правда".

Перекручені факти української історії випадково виявила народна депутатка Наталія Піпа, коли перебувала з робочим візитом у Лондоні.

"Факти про українську історію перекручені, як за методичками російської пропаганди", – написала вона на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Народна обраниця навела кілька російських наративів, які автори книжки подають як "історичні факти".

В розділі, який розповідає про Київську Русь, автори називають Рюрика князем, а Володимира Великого – "принцем Владіміром".

У розповіді про Голодомор автори визнають події 1932-1933 років в Україні найбільшим голодом в історії світу, заподіяним руками людей, а саме радянської влади. Однак жодним словом не згадується той факт, що ця трагедія була спланована Сталіним як геноцид українського народу.

Наталія Піпа написала листи до відомих істориків, щоб отримати експертну оцінку змісту скандальної історичної енциклопедії та підтвердити спотворення історичних фактів, і вже отримала відповіді від Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національної академії наук України.

Науковці звернули увагу, що у книжці назва України тлумачиться як "окраїна" і є наслідуванням примітивних імперських наративів, вигаданих у Росії ще XIX століття.

"Червоною ниткою через усе видання (в тих місцях, які відведені під висвітлення історії Росії та України) проходить теза про "одвічну приналежність" України Москві, її добровільне підпорядкування і вторинність. У тексті присутні безліч алогізмів і нісенітниць, які суперечать навіть формальній логіці", – йдеться в експертному висновку НАН України.

Наталія Піпа збирається зібрати ще більше експертних оцінок змісту енциклопедії, щоб змусити видавництво виправити спотворені історичні факти.

"Зараз надзвичайно важливо всім знати і говорити правду про історію України та правду про державу-агресора Росію", – заявила народна обраниця.

Нагадаємо, які наративи просуває Кремль та як не "повестися" на масштабну пропаганду. Одна з наймасштабніших інформаційних операцій за всю світову історію війн майже досягла своєї кульмінації.

Читайте також провідні новини дня: