Скандал у Бундестазі через Юлію Мендель: у чому звинуватили ексречницю Зеленського

Ексречниця Зеленського Юлія Мендель / © ТСН

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Виступ колишньої речниці президента України Володимира Зеленського Юлії Мендель на заході ультраправої та проросійської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) у Бундестазі спричинив різку реакцію німецьких парламентарів. Представники партії «Зелених» звинуватили її у поширенні російської пропаганди та перекручуванні відповідальності за війну в Україні.

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

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Парламентська керуюча фракції «Зелених» Ірене Міхаліч в інтерв’ю Rheinische Post заявила, що поява Мендель на заході АдН демонструє політичні наміри цієї партії. За її словами, колишня речниця Зеленського вдається до підміни понять у питанні відповідальності за російську агресію, а представники АдН використовують її заяви для власної проросійської діяльності в німецькому парламенті.

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Міхаліч наголосила, що така риторика знецінює страждання тисяч людей, які стали жертвами російського вторгнення в Україну.

Особливо обурливою представниця «Зелених» назвала позицію Мендель, яку вона трактує як спробу виправдати агресора та перекласти відповідальність за припинення війни на країну, що зазнала нападу.

«Це перекручування є просто огидним і не повинно мати місця в стінах Німецького бундестагу», — заявила Міхаліч.

Мендель не дозволили виступ у Європарламенті

Німецька депутатка також нагадала, що у вересні Мендель планувала взяти участь у схожому заході депутатів у Європейському парламенті в Страсбурзі. Однак тоді президентка Європарламенту в останній момент позбавила її права на вхід.

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На думку Міхаліч, німецький парламент міг би діяти аналогічно, якщо під час перевірки запрошених гостей виникають обґрунтовані безпекові застереження.

Вона закликала уважно перевіряти осіб, яким надають можливість виступати в Бундестазі, зокрема з огляду на звинувачення, висунуті проти них у дружніх Німеччині країнах. Як приклад Міхаліч навела ситуацію з Мендель, якій українські правоохоронці закидають державну зраду.

СБУ звинувачує Мендель у діяльності проти України

Як зазначає Welt, Служба безпеки України раніше заявляла, що Мендель здійснює інформаційну та саботажну діяльність проти держави. За оцінкою СБУ, її публічні висловлювання спрямовані на формування за кордоном враження, що Україна не заслуговує на подальшу підтримку, а її керівництво нібито перешкоджає досягненню миру.

Українські правоохоронні органи звинувачують колишню речницю президента у державній зраді. Водночас Мендель відкидає твердження про те, що діє в інтересах Росії, і розцінює такі звинувачення як спробу обмежити свободу слова.

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У Бундестазі пояснили процедуру перевірки гостей

Адміністрація німецького парламенту відмовилася коментувати конкретну ситуацію з виступом Мендель. Однак її представник повідомив, що перед наданням дозволу на вхід запрошеним гостям проводять перевірку на благонадійність, щоб запобігти можливим загрозам безпеці.

Водночас речник уточнив, що відкриті санкційні провадження в третіх країнах зазвичай не є визначальним чинником під час такої перевірки.

Нагадаємо, Служба безпеки та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру колишній прессекретарці президента Володимира Зеленського Юлії Мендель.

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