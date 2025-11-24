Компанія з Чехії продала дрони для ЗСУ у 20 разів дорожче: подробиці розслідування

Дрон

Реклама

Чеська компанія Reactive Drone опинилася під слідством через підозру у значних фінансових зловживаннях, пов’язаних із перепродажем дронів українській армії.

Про це повідомило видання iRozhlas з посиланням на розслідування Radiožurnál.

Як відомо з розслідування, компанію Reactive Drone заснували у червні 2022 року. Вона придбала дрони приблизно за 36 мільйонів крон, а згодом продала їх українським військовим за 692 мільйони крон. Розслідувачі встановили, що 2023 року китайські дрони реалізовувались за десятикратною ціною після закупівлі, а наступного року — вже за двадцятикратною.

Реклама

За інформацією медіа, окрім підозр у надмірному завищенні цін, фірма заборгувала державі щонайменше 130 мільйонів крон несплачених податків з отриманого прибутку. За даними поліції, більшу частину коштів від продажу — 638 мільйонів крон — компанія переказала на рахунки в Китаї.

Цьогоріч Reactive Drone продовжувала перепродаж дронів у великих обсягах. У відповідь на виявлені порушення Національна центральна поліція Чехії з протидії організованій злочинності провела обшуки у приміщеннях компанії, вилучивши бухгалтерські документи та електронні дані. Крім того, на рахунках фірми було заблоковано близько 384 мільйони крон.

Керівник Reactive Drone наразі перебуває під вартою. Його співобвинувачена бухгалтерка визнала свою причетність до справи і проходить під слідством, хоча і не утримується під вартою. Причини, через які дрони продавалися Україні з такою значною націнкою, наразі залишаються невідомими.

Нагадаємо, США тиснуть на Україну, щоб вона до 27 листопада погодилась на мирну угоду з 28 пунктів, яка, на думку європейських партнерів, надзвичайно вигідна для Росії. Ключові «червоні лінії» Києва порушуються. Читайте детальний аналіз найскладніших пунктів, де пошук компромісу буде колосальним дипломатичним завданням і що стоїть на кону для суверенітету України.

Реклама

Також військовий оглядач Іван Тимочко назвав єдину причину, яка змусить США не обмежувати зброю для ЗСУ.