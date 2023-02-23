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Скандал у дитячому садочку: малюків нагодували тарганами (відео)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
553
Час на прочитання
1 хв
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Скандал у дитячому садочку: малюків нагодували тарганами (відео)

Скріншот відео

Інцидент стався у приватному польському закладі.

Приватний дитячий садок у місті Вжесьня (Польща) опублікував мережі відеозапис занять, під час яких дошкільнята дізнавалися про незвичайні страви з комах. Декому з дітей довелося спробувати тарганів та різноманітних личинок, які вихователі назвали “екзотичною їжею”.

Про це адміністрація закладу повідомила у соцмережі та виклала відео. 

Згодом, після хвилі обурення користувачів мережі, відео зі своєї сторінки співробітники садочку прибрали.

Однак незадоволених "виховним процесом" закладу стає все більше.

"Це дійсно відбувається в польському дитсадку. Я не знаю, як визначити цих людей?.. Де батьки цих маленьких дітей, може хтось із вас їх знає, хто вони? В будь-якому випадку тримайте "руку на пульсі"", - йдеться у дописі в Twitter.

Зазначимо, що адміністрація закладу опублікувала заяву, де наголосила, що діти не їдять "жодних комах чи продуктів невідомого походження". Також власники садочку повідомили про готовність звернутися до правоохоронних органів через погрози.

Також нагадаємо історію переселенки зі Слов’янська, яка у Львові сама виховує п’ятьох онуків. 

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Дата публікації
Перегляди
553
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