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Скандал у фінському парламенті: очільника адміністрації підозрюють у держзраді
Генеральний секретар Едускунти Антті Пелттарі підозрюється у розголошенні секретної інформації на попередній посаді начальника поліції безпеки Фінляндії.
Очільника адміністрації Едускунти (парламенту Фінляндії) Антті Пелттарі підозрюють у державній зраді та посадовому злочині.
Про це повідомило видання Helsingin Sanomat.
Йдеться про розголошення секретної інформації в той час, коли Пелттарі очолював поліцію безпеки (SUPO) з лютого 2011 по березень 2024 року.
За законами Фінляндії, розголошення секретної інформації, яке може завдати серйозної шкоди безпеці держави чи національній обороні, карається позбавленням волі терміном від 4 місяців до 4 років. А доведена провина у скоєнні посадового злочину може призвести до штрафу або дворічного ув’язнення.
Сам Пелттарі написав у соціальній мережі X, що його підозрюють у тому, що він свого часу проігнорував ситуацію, коли деякі пенсіонери SUPO могли отримати секретну інформацію про діяльність поліції безпеки.
«Мене допитали як підозрюваного у скоєнні злочину. Центральний зміст кримінальної підозри полягає в тому, що, як начальник поліції безпеки, я не втручався в той факт, що певні відставні посадовці змогли отримати конфіденційну інформацію про діяльність SUPO», — пояснив Антті Пелттарі.
Нагадаємо, Фінляндія засекретила постачання зброї до України. Причинами стали зміни у глобальній безпековій ситуації.