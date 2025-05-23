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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Скандал у фінському парламенті: очільника адміністрації підозрюють у держзраді

Генеральний секретар Едускунти Антті Пелттарі підозрюється у розголошенні секретної інформації на попередній посаді начальника поліції безпеки Фінляндії.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Прапор Фінляндії

Генерального секретаряфінського парламенту підозрюютьу держзраді

Очільника адміністрації Едускунти (парламенту Фінляндії) Антті Пелттарі підозрюють у державній зраді та посадовому злочині.

Про це повідомило видання Helsingin Sanomat.

Йдеться про розголошення секретної інформації в той час, коли Пелттарі очолював поліцію безпеки (SUPO) з лютого 2011 по березень 2024 року.

За законами Фінляндії, розголошення секретної інформації, яке може завдати серйозної шкоди безпеці держави чи національній обороні, карається позбавленням волі терміном від 4 місяців до 4 років. А доведена провина у скоєнні посадового злочину може призвести до штрафу або дворічного ув’язнення.

Сам Пелттарі написав у соціальній мережі X, що його підозрюють у тому, що він свого часу проігнорував ситуацію, коли деякі пенсіонери SUPO могли отримати секретну інформацію про діяльність поліції безпеки.

«Мене допитали як підозрюваного у скоєнні злочину. Центральний зміст кримінальної підозри полягає в тому, що, як начальник поліції безпеки, я не втручався в той факт, що певні відставні посадовці змогли отримати конфіденційну інформацію про діяльність SUPO», — пояснив Антті Пелттарі.

Нагадаємо, Фінляндія засекретила постачання зброї до України. Причинами стали зміни у глобальній безпековій ситуації.

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