Скандал у Франції: мерія хоче змінити вигляд найвідомішого символу Парижа

Дедалі більше французів висловлюються категорично проти намірів мерії Парижа залишити на Ейфелевій вежі олімпійську емблему.

У Франції спалахнув скандал через наміри мерії Парижа назавжди залишити олімпійські кільця на Ейфелевій вежі після закінчення літньої Олімпіади-2024.

Про це пише Bild.

Зміни зовнішнього вигляду найвідомішого символа французької столиці та історичної будівлі ініціювала пані мер Парижа Анн Ідальго.

"Як мер Парижа, рішення ухвалюю я. І я отримала схвалення Міжнародного олімпійського комітету. Тож так, вони залишаться на Ейфелевій вежі", – заявила Ідальго.

Видання зауважує, що олімпійська емблема з'явилася на Ейфелевій вежі перед початком ігор у Парижі. Але конструкцію, яка зараз висить на вежі, доведеться замінити набагато легшою копією, яка зможе витримати сильний вітер і сніг.

Втім, дедалі більше французів висловлюються категорично проти намірів мера. Зокрема, проти зміни зовнішнього вигляду архітектурної та історичної пам'ятки виступили нащадки інженера Гюстава Ейфеля, який побудував вежу. Вони заявили, що головний символ Парижа "не може використовуватися як рекламний майданчик".

Інтернет-петицію проти пропозиції Ідальго вже підписали понад 40 тисяч людей. Ініціативу також розкритикувала міністерка культури Франції Рашида Даті. Вона зауважила, що будь-які зміни конструкції Ейфелевої вежі вимагають дозволу, адже будівля є пам'яткою, яка охороняється законом.

"Вивішування олімпійських кілець було зроблено як виняток і за допомогою спеціального олімпійського закону, але він діє лише тимчасово", – заявила Даті.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон підтримав плани збереження кілець.

Нагадаємо, сьогодні в Національній асамблеї Франції розглянуть можливість початку процедури імпічменту президента Макрона. Пропозиція про імпічмент, найімовірніше, пройде перший етап, але її реалізація здається малоймовірною через наявний баланс сил.

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