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Скандал у Франції: дипломатку РФ Захарову затримали одразу після прильоту
Відносини між Францією та Росією ускладнилися після затримання російського дипломата на прикордонному контролі.
Французькі прикордонники затримали в аеропорту «Париж — Шарль де Голль» представницю російського Міністерства закордонних справ. Вона прилетіла до Франції для участі в конференції ЮНЕСКО, однак перед в’їздом на територію країни була допитана співробітниками прикордонної служби.
Про це повідомляє Le Figaro.
Російську дипломатку затримали та допитали в аеропорту Парижа під час прибуття на конференцію ЮНЕСКО. У неї вилучили телефон і комп’ютер. Після 24 годин на прикордонному контролі їй дозволили в’їзд. Росія висловила протест Франції та заявила про можливі наслідки.
Холодні відносини між Парижем та Москвою не покращуються. Друге обличчя французького посольства в Москві Закарі Гросс був викликаний до МЗС Росії після короткочасного затримання співробітника російського МЗС в аеропорту Руассі.
Нагадаємо, ми писали про те, що Франція спрямовує стратегічні зусилля на допомогу Україні.