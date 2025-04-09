Скандал у Франції: дипломатку РФ Захарову затримали одразу після прильоту

Марія Захарова / © Associated Press

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Французькі прикордонники затримали в аеропорту «Париж — Шарль де Голль» представницю російського Міністерства закордонних справ. Вона прилетіла до Франції для участі в конференції ЮНЕСКО, однак перед в’їздом на територію країни була допитана співробітниками прикордонної служби.

Про це повідомляє Le Figaro.

Російську дипломатку затримали та допитали в аеропорту Парижа під час прибуття на конференцію ЮНЕСКО. У неї вилучили телефон і комп’ютер. Після 24 годин на прикордонному контролі їй дозволили в’їзд. Росія висловила протест Франції та заявила про можливі наслідки.

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Холодні відносини між Парижем та Москвою не покращуються. Друге обличчя французького посольства в Москві Закарі Гросс був викликаний до МЗС Росії після короткочасного затримання співробітника російського МЗС в аеропорту Руассі.

Нагадаємо, ми писали про те, що Франція спрямовує стратегічні зусилля на допомогу Україні.