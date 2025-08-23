Скандал у Франції: директора парку розваг арештували за антисемітизм і дискримінацію

Дітей з Ізраїлю не пустили до парку розваг через «особисті переконання» директора

У французьких Піренеях директор парку атракціонів відмовився впустити групу зі 150 дітей з Ізраїлю, що спричинило скандал та призвело до його арешту. За французькими законами, за подібну дискримінацію чоловікові загрожує ув’язнення терміном до трьох років.

Про це повідомляє BILD.

За інформацією видання, група дітей віком від 8 до 16 років заздалегідь забронювала відвідування парку атракціонів, однак, коли діти приїхали розважатися, їх просто не пустили на територію за особистим розпорядженням директора.

Спочатку керівник парку розваг пояснив свій вчинок «особистими переконаннями», а згодом послався на шторм. Пізніше він заперечував, що його дії були пов’язані з дискримінацією.

Новини про скандал з ізраїльтянами швидко поширились і викликали хвилю обурення у суспільстві. Міністр внутрішніх справ Франції Брюно Ретайо назвав подію «серйозним інцидентом» і заявив, що вимагає «жорстких наслідків» для винуватця.

«Президент регіонального відділення єврейського об’єднання CRIF Перла Данан заявила, що директор парку атракціонів „перетнув межу“», — йдеться у публікації.

У прокуратурі Франції вже повідомили про арешт директора парку, але його ім’я наразі не розголошується. Якщо суд визнає його винним у релігійній дискримінації, чоловік може провести наступні три роки за ґратами.

Єврейські організації назвали вчинок директора парка розваг «серйозним нападом на фундаментальні цінності республіки». За даними МВС Франції, рівень антисемітизму в країні сягнув сумної рекордної позначки: протягом перших п’яти місяців цього року в країні зафіксували вже 504 випадків агресії чи дискримінації, спрямованих проти євреїв. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

