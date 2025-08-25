Скандал у Курську: на банер з «ветеранами» потрапив гей-порноактор

Гей-порноактор «воював» на російському банері з ветеранами

У Курській області РФ проти 17-річного підлітка порушили кримінальну справу про «реабілітацію нацизму».

Про це повідомляють російські ліберальні ЗМІ «Медіазона» та « Нова газета Європа».

Школяр відправив фото актора гей-порно Вільяма Херрінгтона у радянській формі для 11-метрового банера «Курська битва» із «ветеранами». Там були фото учасників Другої світової та окупантів, які воювали проти України.

Після того, як на банері помітили сім портретів Херрінгтона, їх замінили іншими фотографіями. Місцеві чиновники написали на неповнолітню заяву до поліції. Чи було затримано підозрюваного, невідомо. Його особу також не розкривається. Говорилося що з хлопцем працюватимуть «у плані патріотичного виховання».

Також хочуть покарати російського бізнесмена, котрий був ініціатором встановлення банера. Він розповів, що фото Херрінгтона надійшло на його робочий мобільний. Бізнесмен заявив, що «готовий вибачитися, але в американських порноакторах не розуміється». За його словами, він повірив в оригінальність фото, відправленого з номера школяра (йому на той момент було 16 років), оскільки воно було зістарене.

Раніше повідомлялося, що в Росії семінаристи знімали гей-порно у храмі РПЦ.