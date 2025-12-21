Скандал у ліцеї Варшави: МЗС про ксенофобські випадки щодо українців у Польщі

Андрій Сибіга / © Getty Images

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на скандал, коли в елітному ліцеї Варшави цькували доньку ексгравця збірної України з волейболу Юрія Гладира — 15-річну Дарію.

Про це глава МЗС написав у соцмережах.

«Прикро, що доводиться знову та знову повертатися до випадків ганебного ставлення до українців у Польщі. Але таке ставлення, як до Дарʼї, категорично неприпустиме», — наголосив дипломат.

Сибіга розповів, що піднімав це питання на переговорах зі своїм польським колегою Радославом Сікорським позавчора у Польщі під час візиту президента Зеленського. Сікорський запевнив Україну, що польська сторона реагує та реагуватиме належним чином.

«Наші народи та наші країни заслуговують на добросусідські відносини стратегічного партнерства. У наших спільних інтересах — запобігати та реагувати на таку ворожнечу», — зазначив глава МЗС.

Міністр наполягає на справедливому покаранні тих, хто дозволяє собі ксенофобські випади по відношенню до українців як у Польщі, так і в інших країнах.

«Український народ точно не заслужив такого ставлення. Вважаю, що кілька показових кейсів відповідальності за такі дії здатні показати всім іншим, що така поведінка не може та ніколи не буде нормою в цивілізованому європейському суспільстві», — переконаний Сибіга.

Також він доручив всій консульській вертикалі особливо уважно відслідковувати всі такі випадки та реагувати, захищаючи права українців.

Раніше повідомлялося, що у Польщі вчитель називав учнів з України «покидьками» та нацьковував на них інших дітей, після чого українців жорстко побили.