Скандал у маєтку Шумахера: суд ухвалив неочікуваний вирок гонщику у справі про зґвалтування

Джої Моусон / © Getty Images

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У Німеччині ухвалили вирок австралійському автогонщику Джої Моусону, якого звинувачували у зґвалтуванні непритомної медсестри на вечірці в будинку легендарного Міхаеля Шумахера.

Про це повідомляє Lad Bible.

Подробиці гучного скандалу

Подія, навколо якої роками тривали суди, сталася ще 2019 року під час гучної коктейльної вечірки в особняку Шумахера. Потерпіла медсестра стверджувала, що їй стало зле після закінчення робочої зміни, коли вона приєдналася до гостей. Інші присутні відвели жінку до кімнати відпочинку, де вона знепритомніла.

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За версією обвинувачення, саме тоді до кімнати зайшов австралійський автогонщик Джої Моусон, який товаришував із сином легендарного чемпіона — Міком Шумахером. Прокурори наполягали, що спортсмен скористався безпорадним станом жінки та зґвалтував її.

Проте нікого з членів родини Шумахерів у будинку під час інциденту не було.

Вибачення обвинуваченого та позиція захисту

Моусон, якого раніше вже відсторонили від великих перегонів через допінговий скандал, провину категорично заперечував і наполягав, що все відбулося за взаємною згодою.

У суді як доказ зачитали його неоднозначні текстові повідомлення, які він надіслав медсестрі наступного ранку після вечірки.

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«Мені так шкода від щирого серця. Мені так шкода за біль, який я вам завдав», — писав автогонщик.

У суді він пояснив, що «не усвідомлював, наскільки насправді був п’яний. Лише наступного ранку зрозумів, наскільки». Вночі він вважав, що вона була менш п’яна, ніж це здавалося вранці.

Попри ці повідомлення та пояснення, сторона захисту назвала рішення суду єдино правильним. Адвокат Моусона заявив, що вирок справедливий, а його підзахисний нарешті «очистив своє ім’я» і може будувати плани на майбутнє.

Потерпіла вийшла із зали суду в сльозах

Сторона обвинувачення вимагала для австралійця чотири роки реального тюремного ув’язнення, проте суд визнав провину Моусона недоведеною через брак доказів.

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Як зазначає видання, рішення суду викликало «абсолютне нерозуміння» та шок серед присутніх на засіданні. Дізнавшись, що кривдника виправдано, потерпіла медсестра вийшла із зали суду в сльозах.

Окрім того, через специфічні особливості швейцарського законодавства суд все ж таки присудив жінці виплату в розмірі 30 000 швейцарських франків як компенсацію за завдану «моральну шкоду».

Нагадаємо, у Британії громадянин Індії відсудив компенсацію майже 30 тисяч фунтів стерлінгів після того, як британський роботодавець не дав йому роботу. Суд зобов’язав компанію виплатити Шабіну Шаджі компенсацію за роботу з догляду, яку йому не надали після приїзду до Великої Британії.

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