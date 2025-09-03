ТСН у соціальних мережах

Скандал у Nestlé: топменеджер залишає компанію через стосунки з підлеглим

Швейцарський гігант Nestle відсторонив генерального директора Лорана Фрейше після розслідування його таємного роману з підлеглим, що порушувало корпоративний кодекс.

Nestle

Nestle

Швейцарська компанія Nestlé звільнила генерального директора Лорана Фрейше після розслідування, яке виявило "нерозкритий романтичний зв’язок" з підлеглим, що порушувало корпоративний кодекс поведінки.

Про це розповідає The Guardian.

Новим керівником транснаціональної компанії зі штаб-квартирою у Швейцарії став Філіп Навратіл.

Як повідомляє Nestlé, рішення про відхід Фрейше, який пропрацював у компанії 40 років і став генеральним директором у вересні минулого року, ухвалене за результатами розслідування під керівництвом голови ради директорів Пола Булке та провідного незалежного директора Пабло Ісла за підтримки зовнішнього юриста. Розслідування встановило, що стосунки Фрейше з безпосереднім підлеглим порушували корпоративний кодекс поведінки.

"Це було необхідне рішення. Цінності та корпоративне управління Nestlé – міцний фундамент нашої компанії", – зазначив Пол Булке.

Навратіл, який почав кар’єру в Nestlé 2001 року як внутрішній аудитор, обіймав різні комерційні посади у Центральній Америці, а від 2024 року працював у Nespresso та увійшов до складу ради директорів компанії. Представники Nestlé зазначають, що новий генеральний директор відомий динамічністю, інклюзивним стилем управління та здатністю надихати команди.

"Ми не збираємося змінювати стратегічний курс і втрачати темпи у продуктивності", – додав Булке.

Нагадаємо, Nestlé володіє такими відомими брендами, як KitKat, Häagen-Dazs та Nespresso. Зміна керівництва відбувається на фоні підвищеної уваги до корпоративної етики у світових транснаціональних компаніях: аналогічні випадки вже мали місце у BP та інших великих корпораціях.

