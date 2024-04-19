Скандал у Німеччині: депутат-праворадикал виявився власником бізнесу у Білорусі

За недостовірну інформацію у декларації депутату загрожує штраф понад 40 тисяч євро.

Депутату від ультраправої політичної партії "Альтернатива для Німеччини" (АдГ) загрожує великий штраф за приховування інформації про бізнес, що належить йому в Білорусі.

Про це пише BILD.

"Депутат земельного парламенту Саксонії від АдГ Йорг Дорнау з 2020 року зареєстрований як власник сільськогосподарського бізнесу в Білорусі. Його підприємство можна знайти у Єдиному державному реєстрі Білорусі під назвою ТОВ "Цибулька Бел"", – йдеться у матеріалі.

Компанія, що належить Дорнау, обробляє кілька сотень гектарів білоруських сільськогосподарських угідь, які розташовані неподалік литовського та польського кордону. "Цибулька Бел" займається вирощуванням овочів, баштанних культур та коренеплодів.

Саме собою ведення бізнесу депутатами не заборонено німецькими законами, проте Дорнау приховав цю інформацію і не вказав білоруський бізнес у декларації про власність і доходи.

Подібна інформація про депутатів у Німеччині є публічною, і на сайті земельного парламенту зазначено, що Дорнау належить лише один бізнес у його рідному місті Борн.

"Дорнау не повідомляв парламенту жодної інформації про будь-яку підприємницьку діяльність у Білорусі. Після появи інформації в ЗМІ глава земельного парламенту попросив пана Дорнау прокоментувати ситуацію", — заявила представниця парламенту Іво Клатте.

Також повідомляється, що якщо інформація про незадекларований бізнес депутата підтвердиться, Дорнау доведеться сплатити штраф у розмірі понад 40 тисяч євро.

Сам депутат-праворадикал поки що ніяк не прокоментував ситуацію.

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