Скандал у Німеччині: лідер ХДС заявив, що біженцям простіше за німців потрапити до стоматолога

Лідер партії ХДС, до якої належала ексканцлерка Меркель, втрапив у скандал після критики міграційної політики Берліна.

Однопартієць ексканцлерки Меркель, лідер "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС) Фрідріх Мерц потрапив у скандал після того як заявив, що шукачам притулку у Німеччині набагато простіше потрапити на прийом до стоматолога, аніж німецьким громадянам.

Про це повідомляє Spiegel.

"Люди шаленіють, коли бачать, що 300 тис. прохачів притулку отримують відмову (у прихистку. – Ред.), але не залишають країну, і отримують повну допомогу", – сказав Мерц в ефірі телеканалу Welt-Talk. "Вони сидять у лікаря і ремонтують свої зуби, а німецькі громадяни, які живуть по сусідству, не отримують запис на прийом".

Реакція німецьких політиків на заяву

Очільник Тюрингії Бодо Рамелов заявив, що Мерц такими заявами "робить справу AfD" (правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини") і підсилює наративи, які вони просувають, а це відволікає увагу від реальних проблем німецької системи охорони здоров’я.

Лідер Партії зелених Рікарда Ленг звинуватила лідера ХДС у навмисному налаштуванні груп одна на одну та поширенні неправдивої інформації.

Однопартійці Мерца почали його захищати. Так, очільник землі Північний Рейн-Вестфалія Гендрік Вюст (ХДС) заявив, що Мерц лише хотів привернути увагу до загального тягаря, який лягає на державу, суспільство та соціальні системи через різке зростання нелегальної міграції.

Мерц раніше критикував українських біженців

Нагадаємо, що восени минулого року Фрідріх Мерц звинуватив українських біженців у "соціальному туризмі".

"Ми зараз спостерігаємо соціальний туризм з боку цих біженців: до Німеччини, назад в Україну, до Німеччини, назад в Україну", – сказав Мерц. Згодом він був змушений попросити вибачення за цю заяву.

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