Скандал у Німеччині: український посол відповів на заяву депутата про заморожування війни

Олексій Макєєв заявив, що наслідком заморожування конфлікту на Донбасі стала масштабна війна у Європі.
Посол України в Німеччині Олексій Макєєв прокоментував заяву лідера парламентської групи СДПН Рольфа Мютценіха про "заморожування" війни.
Про це пише ntv.
Дипломат нагадав про численні раунди переговорів з Росією, починаючи з 2014 року, учасницею в яких була й Німеччина.
"Це заморожування призвело лише до того, що сьогодні в Європі вирує величезна війна", — сказав Макєєв.
Посол також відповів на заяви Росії про причетність України до теракту в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї, назвавши їх "абсурдними звинуваченнями"
Макєєв заявив, що цими звинуваченнями у тероризмі Росія намагається відвернути увагу від власних злочинів.
Нагадаємо, Рольф Мютценіх знову закликав заморозити війну в Україні. На його думку, будь-якої миті може відкритися "вікно можливостей" для припинення вогню.
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