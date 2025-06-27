Скандал у Пентагоні: міністр Гегсет публічно принизив свою колишню колегу з Fox News через Іран

Піт Гегсет / © Associated Press

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Міністр оборони США Піт Гегсет під час пресконференції в четвер емоційно відреагував на запитання журналістки Fox News Дженніфер Гріффін.

Про це повідомило видання Salon.

Журналістка запитала, чи впевнений він, що всі запаси високозбагаченого урану Ірану були в момент удару зосереджені в ядерному центрі у Фордо, посилаючись на супутникові знімки з-понад десятком вантажівок біля об’єкта.

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«Звісно, ми стежимо за кожним аспектом. Дженніфер, ти була майже найгіршою. Та, яка найчастіше навмисно спотворює інформацію», — заявив Гегсет.

Гріффін відкинула звинувачення і заявила, що висвітлювала місію «з великою точністю» та не погоджується з нападом на неї.

Удар по іранських ядерних об’єктах

Заяви пролунали на тлі посиленої критики з боку ЗМІ щодо результатів операції. Згідно з оприлюдненим CNN внутрішнім звітом розвідки США, удари по іранських ядерних об’єктах справді завдали шкоди, але не призвели до «повного знищення», як раніше заявляв президент Дональд Трамп.

Трамп назвав звіт «дуже непереконливим» і закликав звільнити журналістку CNN Наташу Бертран, яка повідомила про це.

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У середу директорка Національної розвідки Тулсі Габбард у дописі на X заявила, що «нові докази» свідчать про знищення іранських об’єктів.

«Пропагандистські ЗМІ застосували свою звичайну тактику: вибірково публікують частини незаконно отриманих оцінок секретної розвідки», — заявила Габбард і зазначила, що метою витоку було «підірвати лідерство Трампа».

Водночас за даними європейських розвідслужб, Іран міг перемістити запаси високозбагаченого урану ще до американських ударів, і ці запаси, «ймовірно, залишаються значною мірою неушкодженими».

Варто зазначити, що Іран розкрив реальні наслідки атаки США на їхні ядерні об’єкти.

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