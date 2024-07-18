Скандал у Польщі: держкомпанія допомагала Ірану виготовляти "Шахеди", якими РФ обстрілювала Україну

Журналісти-розслідувачі з Польщі заявили, що польська державна компанія з Познані продавала паливні насоси, які йшли на іранські бойові безпілотники Shahed-136, що використовувалися Росією під час вторгнення в Україну у 2022 році.

Про це пише польське видання onet.pl.

Польські ЗМІ розповіли, як держкомпанія продавала Ірану запчастини до дронів

За даними журналіста "Радіо ZET" Маріуша Ґєршевського, польська державна компанія з Познані продавала паливні насоси, які йшли на іранські бойові безпілотники Shahed-136, що використовувалися Росією під час вторгнення в Україну у 2022 році. Він переконує, що воїни ЗСУ восени 2022 року збили іранський дрон на Харківщині та виявили там деталі з Польщі.

Згідно з інформацією, отриманою журналістом, паливні насоси були виготовлені компанією Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego - Poznań Sp. z o.o., що належить Агентству промислового розвитку. Ці деталі були продані компанії Iran Motorsazan, виробнику сільськогосподарських тракторів, звідки вони потрапили на іранські заводи, що виробляють військові безпілотники, які потім були придбані Росією.

Справа була виявлена Агентством внутрішньої безпеки. У лютому 2023 року проти президента WSK Познань Ренати С. були висунуті звинувачення в порушенні закону "Про зовнішню торгівлю товарами, технологіями та послугами, що мають стратегічне значення для державної безпеки". За це їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Розслідування триває і було продовжено до 30 вересня 2024 року.

Реакція польської прокуратури

Речник Національної прокуратури, прокурор Пшемислав Новак, під час пресконференції в четвер, прокоментував справу державної компанії з Познані, яку звинувачують у тому, що вона продавала деталі для іранських безпілотників Shahed-136, які Росія використовує у війні в Україні. Прокурор зазначив, що провадження стосувалося продажу паливних насосів, а не їхнього використання у виробництві безпілотників.

"Звичайно, я не кажу, що вони не використовувалися, тільки те, що доказів цього немає", - пояснив він.

За словами Новака, прокуратура вже два роки розслідує справу однієї з познанських компаній, яка експортувала таку продукцію без необхідного дозволу. Він додав, що власниця фірми вже дала розгорнуті пояснення. Їй загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

На запитання журналістів, чи є ця процедура порушенням санкцій проти Росії, прокурор не зміг відповісти. Однак він зазначив, що розгляд справи є значною мірою конфіденційним.

Реакція компанії, яку звинувачують у співпраці з Іраном

У компанії теж уже відреагували на звинувачення.

"Правління WSK-Poznan докладає всіх зусиль для з'ясування справи про експорт деталей до Ірану і заявляє про свою відкритість до співпраці з органами, які проводять розслідування", - заявило керівництво компанії в четвер.

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