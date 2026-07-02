Пйотр Матан Фото Facebook/Piotr Matan

Реклама

У Польщі розгорівся скандал навколо чиновника та місцевого політика від «Громадянської коаліції» (Koalicja Obywatelska) Пйотра Матана. Після появи в соцмережах відео його конфлікту з таксистом з України посадовця негайно звільнили з посади уповноваженого воєводи, а партія розпочала дисциплінарне провадження.

Про це повідомляє PAP.

Що сталося

Відео інциденту з’явилося в соціальних мережах ввечері 1 липня. На записі зафіксовано словесну перепалку між Пйотром Матаном та водієм таксі, яка переросла в конфлікт із використанням нецензурної лексики та штовханиною.

Реклама

Під час суперечки політик звернувся до водія словами:

«Ти знаєш, хто я? Ти зараз ліцензію втратиш, тож схаменись», — заявив Матан, після чого повідомив, що є уповноваженим воєводи та помічником депутата.

Після публікації відео Свентокшиське воєводське управління повідомило про його звільнення.

У заяві наголошується, що причиною стало «неприйнятне поводження».

Реклама

«Ми не погоджуємося на посилання на власний вплив чи зневажливе ставлення до інших соціальних груп», — йдеться в офіційному повідомленні.

Партія відсторонила політика

Голова Свентокшиського осередку «Громадянської коаліції», депутат Артур Ґєрада, повідомив, що Матана також відсторонили від виконання обов’язків помічника депутата.

За його словами, після з’ясування всіх обставин буде ухвалено подальші рішення.

У четвер партія також має розпочати дисциплінарне провадження щодо політика.

Реклама

Що відповів Пйотр Матан

Сам Матан оприлюднив заяву, в якій виклав власну версію подій.

За його словами, інцидент стався ще в лютому 2026 року після того, як водій нібито відмовився виконувати вже оплачений рейс через те, що одна з пасажирок мала із собою їжу.

Політик визнав, що послався на свою посаду, однак пояснив це бажанням домогтися виконання замовлення та безпечного повернення пасажирів додому.

Водночас він заперечив звинувачення у фізичному насильстві та образах на адресу українського водія.

Реклама

«Я не штовхав і не бив водія. Я та люди, які були зі мною, були тверезими», — заявив Матан.

Він також запевнив, що не має упередженого ставлення до громадян України, а сам запис назвав провокацією, зробленою для популярності в соцмережах.

Матан також повідомив, що тимчасово призупиняє своє членство у партії до завершення розслідування.

За даними PAP, Пйотр Матан був уповноваженим Свентокшиського воєводи з питань співпраці з місцевими громадами та солтисами, а також є депутатом повітової ради Єнджеюва, обраним від «Громадянської коаліції» на місцевих виборах 2024 року.

Реклама

Тим часом через суперечки про УПА кожен третій поляк став гірше ставитися до українців. Водночас для більшості громадян Польщі ці події нічого не змінили

Нагадаємо, Німеччина готує зміни для українських біженців.

Країна готує масштабне реформування системи соціального забезпечення для українських громадян, які перебувають у країні зі статусом тимчасового захисту за двадцять четвертим параграфом.

Новини партнерів