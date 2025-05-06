Скандал у Польщі: кандидат у президенти викинув прапор ЄС на підлогу та витер ним взуття (фото)

Кандидат у президенти Польщі Гжегож Браун / © Associated Press

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В Катовіце у міністерстві промисловості кандидат у президенти Польщі Гжегож Браун влаштував провокацію з прапором ЄС.

Про це повідомляє RMF24.

Політик заявив, що прибув у Катовіце не випадково — його «депутатське втручання» стосується планів із закриття гірничодобувних підприємств Польщі, що, за його словами, координуються через Євросоюз.

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«Такого немає. Такої держави немає. Слава Богу, такої держави ще немає, тому ми не будемо в Польщі, в польському міністерстві виставляти знаки ворожих нам організацій, які, слава Богу, не мають державного статусу.Такі емблеми не мають жодного правового захисту на території Польщі», — заявив він.

© скриншот з відео

Під час голосування в Страсбурзі 6 травня Європейський парламент скасував імунітет депутата Європарламенту Гжегожа Брауна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Польщі депутат-любитель Росії осоромитися зухвалим вчинком проти євреїв.