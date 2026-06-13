Скандал у Польщі: кандидатка в мери Кракова демонстративно викинула прапор України

Кандидатка в мери Кракова Маріанна Шрайбер / © скриншот з відео

Реклама

Кандидатка на посаду мера польського міста Краків Маріанна Шрайбер розпочала свою передвиборчу кампанію з гучного політичного скандалу. У передвиборчому ролику вона знімає з кронштейна біля адміністративної будівлі та викидає прапори України та Європейського Союзу у смітник.

Скандальний відеозапис вона опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Деталі передвиборчого ролика

У цьому передвиборчому ролику, згенерованому за допомогою технологій штучного інтелекту, Маріанна Шрайбер знімає український прапор з кронштейна біля адміністративної будівлі та демонстративно кидає його вниз. Вона також викидає прапор Європейського Союзу безпосередньо у сміттєвий бак.

Реклама

У своєму дописі вона заявляє: «Polskość to normalność» («польськість — це нормальність»). Шрайбер наголошує на необхідності повернути місту його польську ідентичність.

Біографія Шрайбер та її політична кампанія

Широку популярність у Польщі Маріанна Шрайбер здобула 2015 року після одруження з Лукашем Шрайбером, який тоді був впливовим діячем консервативної партії «Право і справедливість». Згодом жінка почала активно розвивати публічну кар’єру, працювала на телебаченні та займалась громадською діяльністю. Відомо також, що скандальна політикиня раніше виступала на рингу як бійчиня змішаних єдиноборств ММА.

Замість розв’язання реальних проблем міського господарства блогерка побудувала свою політичну програму винятково на радикальному консерватизмі та релігійних гаслах. Головною обіцянкою Шрайбер є відновлення так званої «польської нормальності» та очищення адміністративних будівель від іноземної символіки. Також кандидатка в мери планує повернути християнські символи до навчальних закладів та захищати традиційні цінності.

«Польськість — це нормальність. Щоб відновити її, голосуйте за мене на майбутніх виборах», — заявляє кандидатка в мери.

Реклама

Ця політична кампанія розгортається у Кракові — історичній столиці об’єднаної польської держави з 11 по 16 століття. Сьогодні це місто залишається найважливішим культурним та науковим центром країни, а також ключовим транспортним і гуманітарним хабом для українських біженців.

Скандали між Україною та Польщею — останні новини

Антиукраїнські гасла залишаються поширеною практикою серед багатьох польських політиків для підняття власних рейтингів. Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що Україна не зможе повністю розв’язати комплекс наявних проблем у відносинах із Польщею.

За словами дипломата, Варшава використовує своє право голосу в Європейському Союзі для висування нових умов щодо фінансової та оборонної підтримки нашої країни. Проте офіційному Києву важливо навчитися тримати суперечності подібного роду під контролем, щоб вони не стали критичними.

Чергове загострення у відносинах виникло через імовірний намір Варшави позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Приводом для цього скандалу стало присвоєння одному з підрозділів Збройних сил України імені героїв УПА.

Реклама

Новини партнерів