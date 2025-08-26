Віцепрем’єр Кшиштоф Гавковський

Польський віцепрем’єр Кшиштоф Гавковський розкритикував президента Кароля Навроцького за те, що той наклав вето на законопроєкт про допомогу українцям. Гавковський зазначив, що такому рішенню «радіють у РФ» і що воно є «підтримкою російського імперіалізму». У відповідь на це речник президента Польщі Рафал Лешкевич назвав заяву віцепрем’єра «істерикою, що не личить серйозному посадовцю», і порадив йому «ковтнути холодної води».

Про це свідчить допис Лешкевича в «Х».

Він також додав, що вважає слова Гавковського «проявом невігластва й байдужості» та «небезпечним сигналом для ворогів».

«Пане віцепрем’єр-міністре! Рекомендую випити ковток холодної води. Не перед, не після, а перш ніж ви зробите черговий такий дивний допис у соціальних мережах. Ваша істерика не личить серйозному посадовцю Польської держави. Ваш допис — це прояв невігластва та браку витонченості», — написав Лешкевич.

Речник польського президента звинуватив віцепрем’єра в маніпуляції та в тому, що він ставить «короткозорі політичні розрахунки» вище за інтереси Польщі.

«Це також небезпечний сигнал для наших ворогів. Представник польського уряду безпідставно звинувачує президента Республіки Польща в підтримці російського імперіалізму! Це вершина маніпуляції, з якою ви повинні боротися, а не сприяти їй. Співчуваю вам, бо, як видно, короткозорі політичні розрахунки затьмарили інтереси країни, в якій ви обіймаєте посаду віцепрем’єр-міністра в уряді Дональда Туска», — сказав Лешкевич.

Нагадаємо, днями президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який стосується допомоги українським біженцям. Поправка до цього документа передбачала подовження тимчасового захисту, що надається громадянам України, які втікають від війни, до 4 березня 2026 року.

На цей крок Польщі відреагували в Єврокомісії. Там заявили, що рівень виплат і допомоги залежить від рішення кожної окремої держави.