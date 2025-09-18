ТСН у соціальних мережах

Світ
495
2 хв

Скандал у Польщі: поліцейські накинулись на українця і назвали "кур**ю"

Громадянин України, який у Польщі працює таксистом, опублікував у TikTok відео, яке викликало обурення.

У Польщі спалахнув скандал через копів

У Гданську спалахнув скандал через розмову місцевих поліцейських із громадянином України, який працює у Польщі таксистом.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Спочатку поліцейські ввічливо пропонували таксисту від’їхати. Проте у якийсь момент поліцейський перестає бути ввічливим і звертається до чоловіка на «ти». «Чому ти тут стоїш?» — запитує він.

Українець відповідає на питання питанням. «А що, мало місця ви маєте, щоб проїхати?» — розмірковує він.

Тоді поліцейський різко змінив тон на більш рішучий. Він повідомив, що його співрозмовник дійсно має справу з поліцією.

Правоохоронець дістав посвідчення, щоб довести водієві, що інформація про те, що він розмовляє «з поліцією», не є жартом. Однак таксист хотів переконатися, що це дійсно так. Тоді до вікна підійшов другий коп і попросив українця «вимкнути двигун».

Тоді водій пояснив, що кілька разів стикався з подібними жартами в минулому — коли хтось видавав себе за представника влади.

Один із правоохоронців потім оголосив, що таксиста зараз «навчать ввічливості». У цей момент відео обривається. Потім чути, як правоохоронець каже водієві «заткнись».

«Закрий рот, ку**о. Бо зараз получиш в морду», — сказав польський поліцейський, використовуючи нецензурну лексику.

Українець тим часом заявив, що «поліція не може говорити „закрий морду“, натякаючи, що все ще не впевнений, чи дійсно має справу з правоохоронцями. Коли чоловік захотів записати дані правоохоронців, вони наказали покласти руки на кермо або застосують засоби примусу.

Після сутички із поліцією чоловік опублікував відео у соцмережах.

У пресслужбі поліції Польщі підтвердили, що такий інцидент стався. Вони наголосили, що триває службове розслідування.

«Втручання здійснили поліцейські з Міського управління поліції в Гданську. Один із співробітників має семирічний стаж служби, інший працює в поліції 12 років», — зазначили у поліції.

Українці та поляки у соцмережі засудили поведінку правоохоронців. ЗМІ наголошують, що якщо вину копів доведуть, то їм загрожує серйозне покарання.

