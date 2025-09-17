Скандал у Польщі: політикиня сказала таксисту з України "повертатися додому"

Депутатка Гданської міської ради Сільвія Цісонь / © Facebook

У Польщі спалахнув депутатка міськради Гданська Сільвія Цісонь під час суперечки з українським таксистом дозволила собі принизливі репліки на його адресу. Її слова про те, що українець повинен «повертатися додому», викликали хвилю критики. Поліція розпочала розслідування інциденту.

Про це повідомляють RFM24 та Onet з посиланням на PAP.

За версією політикині, водій висадив її не за потрібним адресом та нібито застосував сльозогінний газ. Водночас сам чоловік звернувся до поліції через образливі висловлювання на національному ґрунті.

Повідомляється, що Цісонь раніше публікувала у соціальних мережах фотографію крапельниці та допис, у якому розповідала про поїздку до стадіону Гданська на матч «Лехія Гданськ» — «ГКС Катовиці». Депутатка стверджувала, що таксист підібрав її та дітей не в тому місці і висадив не там, де потрібно. Вона додала, що водій не розумів польську та після її зауваження розлютився, вживав лайливі слова, намагався плюнути та бризнути сльозогінним газом. Цісонь навіть заявляла, що чоловік нібито дістав каністру з бензином і бризнув їй в обличчя.

Однак таксист надав портал trojmiasto.pl відеозапис із реєстратора. На записі видно, що він спокійно говорить польською, тоді як політикиня використовує грубу лексику і радить йому «повертатися до своєї країни». На відео немає підтвердження використання сльозогінного газу.

14 серпня Цісонь оголосила про призупинення свого членства у клубі радників «Громадянської коаліції» та в партії «Польська ініціатива». Це рішення було задоволено.

Депутатка вибачилася за нецензурні висловлювання, проте наполягає, що відео відображає лише частину подій і не показує повністю інцидент, зокрема нібито застосування сльозогінного газу.

Окрім депутатської діяльності в Гданську, Цісонь обіймає посаду директорки в офісі міністерки освіти Барбари Новацької. Міністерка повідомила, що до врегулювання ситуації членство Цісонь у «Польській ініціативі» тимчасово призупинено.

