Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, відповідаючи на питання журналістів щодо поїздки диктатора Володимир Путіна до Китаю, порівняв останнього із “ішаком”, а російську делегацію назвав — “ввічливими людьми”.

Про це пишуть росЗМІ.

Журналіст пропагандистського телеканалу “Росія 1” поставив питання Лаврову про теми, які обговорюватимуть лідери РФ та Китаю у неформальній обстановці. Міністр відповів, що не знає, про що особисто говоритиме Путін і Сі.

“Знаєте, як кажуть на Сході, гість — “ішак” господаря. Усі програми, звичайно, залежать від тих люб'язних пропозицій, які китайський президент, його команда зробили нашому президенту. Всі ці деталі були узгоджені по лінії протоколу, тож усе залежить від господарів. А ми ввічливі люди, тим більше в гостях”, — сказав Лавров.

Лошадь назвала хозяина ишаком!

Лавров прокомментировал визит Пу к Си: "Гость — ишак хозяина".

Вот интересно, как долго теперь лошадь будет гарцевать под ишаком?

И кто до Лаврова так дипломатично и тонко обзывал Путина - ослом? pic.twitter.com/sWpesFTfan — FAKE OFF (@fakeofforg) May 16, 2024

Нагадаємо, китайський лідер Сі Цзіньпін і кремлівський диктатор Володимир Путін пообіцяли поглибити своє стратегічне партнерство в Пекіні в четвер, 16 травня, що стало яскравим свідченням їхньої згуртованості на тлі просування російських військ в Україні.

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