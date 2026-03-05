Скандал у ресторані: діти випили засіб від комах замість журавлинного соку

Діти у ресторані / © Freepik

В Австралії суд оштрафував ресторан на 40 тисяч австралійських доларів (близько 28 тисяч доларів США) після того, як двом дітям подали засіб від комах замість журавлинного соку.

Інцидент стався влітку 2024 року в італійському закладі в місті Перт, пише Unilad.

12-річна Ганна Лемін та її 11-річна сестра Олівія відвідали ресторан разом із батьками — Маркусом і Мішель. Дівчатам подали напої, які вони вважали журавлинним соком. Однак після першого ковтка обидві відчули різкий «отруйний» смак і одразу виплюнули рідину.

За словами матері, вона спершу не повірила дітям і вирішила спробувати напій сама — після цього також змушена була його виплюнути через нестерпний присмак. Згодом з’ясувалося, що в склянках була олія цитронели, змішана з репелентом.

Родина повідомила персонал про інцидент, однак, за словами батька, працівники спочатку відмовлялися показати пляшку з рідиною, називаючи її «старим журавлинним соком». Лише після наполягання чоловіка стало зрозуміло, що дітям подали засіб від комах.

Після події дітей доправили до лікарні для спостереження. Вони скаржилися на печіння у шлунку, головний біль і поколювання. Частину рідини дівчатка виплюнули, однак деяку кількість проковтнули.

Суд визнав колишню власницю ресторану Miky’s Italian Fusion Мішель Ангіулі винною у продажу небезпечної їжі та недотриманні стандартів належної обачності. Заклад зобов’язали сплатити штраф у розмірі 40 тисяч австралійських доларів.

Батько постраждалих дівчат заявив, що для нього головне — не лише покарання, а й сигнал для всієї індустрії гостинності. За його словами, власники закладів мають усвідомлювати рівень відповідальності за безпеку клієнтів, особливо дітей.

