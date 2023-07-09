Скандал у школі: вчителька запропонувала 11-річним ученицям втратити цноту у готелі, батьки шоковані

У Великій Британії стався скандал, оскільки вчителька під час уроку "Особистої, соціальної, медичної та економічної освіти", більш відомої як "PSHE" (Personal, Social, Health and Economics) запропонувала 11-річним школяркам варіанти для першого сексу.

Про це пише dailymail.co.uk.

Учні 7-го класу - віком від 11 до 12 років - незалежної середньої школи у Східному Йоркширі саме вивчали тему стосунків, коли були зроблені ці зауваження.

Як повідомляється, вчителька, яка веде клас, а також викладає мистецтво, запитала учнів, де б вони хотіли вперше зайнятися сексом, коли їм було б 16 років.

Потім вона запропонувала різні місця, включаючи готель, їхню спальню і навіть на відкритому повітрі як можливі місця.

Принаймні одна дівчинка в класі повідомила батькам про те, що сталося, і сказала, що всі її однокласники були "шоковані".

Мати однієї з дівчат розповіла, що вона шокована та вважає, що у вчительки немає кваліфікації, щоб розповідати дітям про секс.

"Вчителька запитала дітей, де б вони хотіли вперше зайнятися сексом, і запропонувала різні місця, в тому числі і готель. Вона сказала, що це станеться, коли їм виповниться 16 або більше років, але моя дочка була в жаху. У неї та більшості її подруг ще навіть не почалися менструації, і розмови про статеве дозрівання здаються їм неймовірно незручними та сором'язливими. Ми намагаємося зв'язатися з директором школи та поговорити з іншими батьками про те, що трапилося", - стверджує жінка.

Після цього батьки поскаржились і дирекції школи.

Нагадаємо, підліток намагався убити та зґвалтувати вчительку у класі.

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