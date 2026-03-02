Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

В адміністрації президента США Дональда Трампа на закритих брифінгах для працівників Конгресу визнали, що розвідка не мала даних про плани Ірану атакувати американські сили першим. Це ставить під сумнів ключовий аргумент Білого дому на користь масштабної військової операції.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох обізнаних співрозмовників.

Військова операція США та Ізраїлю проти Ірану

США та Ізраїль 28 лютого розпочали наймасштабнішу за десятиліття військову операцію проти Ірану. За інформацією посадовців, унаслідок ударів було ліквідовано верховного лідера Алі Хаменеї, знищено іранські бойові кораблі та уражено понад тисячу цілей.

Реклама

Водночас заяви, озвучені 1 березня під час брифінгів для Конгресу, фактично поставили під сумнів один із головних аргументів американської адміністрації на користь війни. Напередодні чиновники говорили журналістам, що рішення Трампа частково ґрунтувалося на ознаках можливого «превентивного» удару Ірану по американських силах на Близькому Сході.

За словами одного з посадовців, президент США не збирався «сидіти склавши руки й дозволяти, щоб американські сили в регіоні зазнавали ударів».

Пентагон не мав доказів, що Іран готує удари по силах США

Представники Пентагону більш ніж півтори години інформували співробітників демократичних і республіканських комітетів із питань нацбезпеки в Сенаті та Палаті представників про перебіг операції.

За даними джерел, під час брифінгів наголошувалося, що іранські балістичні ракети та союзні формування становлять безпосередню загрозу інтересам США, однак доказів підготовки першого удару по американських силах не було.

Реклама

Трамп заявив, що операція, яка може тривати кілька тижнів, спрямована на недопущення створення Іраном ядерної зброї, стримування його ракетної програми та усунення загроз для США і їхніх союзників. Він також закликав іранців виступити проти чинної влади.

Демократи звинуватили Трампа у «війні за вибором»

Представники Демократичної партії звинуватили Трампа у розв’язанні «війни за вибором» і розкритикували його аргументи щодо припинення мирних переговорів, які, за словами посередника з Оману, ще мали перспективи.

Очільник Білого дому без доказів стверджував, що Іран нібито наближався до здатності завдати удару по США балістичною ракетою. За словами джерел, ця версія не підтверджувалася розвідданими та видавалася перебільшеною.

Сумніви щодо обґрунтованості війни посилилися після повідомлення американських військових 1 березня про перші втрати.

Реклама

Втрати США в Ірані

За даними Центрального командування США, загинули троє військовослужбовців, ще п’ятеро отримали тяжкі поранення. Декілька інших зазнали легких осколкових травм і контузій.

Від початку операції американська авіація та флот уразили понад тисячу іранських цілей. Зокрема, стратегічні бомбардувальники B-2 застосовували 900-кілограмові бомби для ударів по укріплених підземних ракетних об’єктах.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, проведеним 1 березня, 27% американців підтримують удари, 43% виступають проти, а 29% не визначилися.

Військова операція США проти Ірану — що заявляв Трамп

Нагадаємо, 28 лютого Трамп оголосив про початок масштабної військової операції проти іранського режиму, яку назвав «Епічною люттю». Мета кампанії — усунення загрози американському народу, повне знищення ракетної промисловості та недопущення створення ядерної зброї. Американський лідер наголосив, що Тегеран десятиліттями вів ворожу діяльність проти США, а зараз продовжує ядерні розробки, попри попередні удари по об’єктах у червні. Операція, що проводиться спільно з Ізраїлем, планується як тривала та масштабна акція для захисту національної безпеки та союзників.

Реклама

Напередодні Трамп заявив, що операція проти Ірану йде за планом і може тривати чотири тижні. Президент провів консультації з лідерами країн регіону та не виключив можливість переговорів, хоча зазначив, що Тегерану варто було ініціювати їх раніше.