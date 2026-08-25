Скандал у Варшаві: медики заявили, що українському малюку "в Польщі ніколи не буде легко"

Немовля / © pixabay.com

Реклама

У лікарні Варшави спалахнув скандал через ксенофобське ставлення медиків до кількамісячної української дитини. Польська анестезіологиня Юстина Лещук жорстко відповіла колегам за їхні слова про те, що малюку нібито «не буде легко в Польщі».

Про це пише видання in Poland.

Реклама

Лещук працює анестезіологинею у двох варшавських лікарнях. Від початку повномасштабного вторгнення вона регулярно приїжджала до України, де допомагала медикам у порятунку поранених українських захисників.

Реклама

Лікарка розповіла про досвід роботи з пораненими військовими, а також про випадки ксенофобського ставлення до українців, свідком яких вона була у польських медичних закладах. Один із таких інцидентів стосувався кількамісячної української дитини.

За словами Лещук, вночі до однієї з варшавських лікарень привезли немовля у важкому стані. Медики підозрювали в нього запалення сечовивідних шляхів — небезпечний стан, особливо для дітей такого віку.

Про маленького пацієнта анестезіологиня дізналася, коли вранці прийшла на роботу. Під час розмови колега згадала національність дитини, хоча ця інформація не мала жодного значення для лікування малюка. Особливо обурило лікарку те, що деякі працівники заявляли, нібито запалення має стати для дитини своєрідним уроком: «у Польщі ніколи не буде легко».

На ці слова різко відреагували Лещук та ще одна лікарка, яка від початку війни займається організацією допомоги громадянам України. У відділенні спалахнула гостра суперечка.

Реклама

Анестезіологиня вважає, що люди з ксенофобськими поглядами не повинні працювати у сфері медицини, адже там ставлення до пацієнта не може залежати від його національності.

Про цей випадок керівництву лікарні не повідомляли. Лікарка також не стала називати ані прізвище «колеги», ані медзаклад, у якому стався інцидент.

Водночас Лещук наголосила, що цей випадок не був єдиним проявом ксенофобського ставлення до українців, із яким вона стикалася у своїй професійній практиці.

До слова, у польському Бидгощі поліція затримала 46-річну жінку та 34-річного чоловіка за підозрою в нападі на українських дітей, який стався 14 серпня. Інцидент трапився через те, що 14-річна дівчинка та її 12-річний брат розмовляли між собою українською мовою. Нападники агресивно відреагували на це, почали ображати та знущатися з підлітків на національному ґрунті, а також застосували до них фізичну силу.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів