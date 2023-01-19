Скандал у відомстві Лаврова: посольство Росії в Швеції опублікувало правильну карту України

На опублікованій російськими дипломатами карті з цінами на газ у Європі Крим і Донбас зображені як частина України.

Посольство Росії у Швеції опублікувало у Twitter карту Європи, яка ігнорує територіальні претензії Володимира Путіна.

На цей “демарш” у відомстві міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова звернув увагу телеканал CNBC.

На опублікованій карті, яка показує рівень цін на газ у різних країнах Європи, Україна зображена у міжнародно визнаних кордонах, попри те, що Володимир Путін заявляє, що низка українських регіонів є частиною Росії.

Станом на четвер, 19 січня, пост набрав уже 7,8 мільйона переглядів.

Gasoline prices per liter, 9 January 2023 pic.twitter.com/cUbJjhuVQx — Russian Embassy, SWE (@RusEmbSwe) January 17, 2023

Як відомо, Кремль застосував радикальні заходи щодо цензури інформації про війну в Україні, визнавши поширення “неправдивої інформації” кримінальним злочином, за який передбачено покарання до 15 років позбавлення волі.

Незрозуміло, чи порушує опублікована карта цей закон. Телеканал CNBC звернувся за коментарем по російського посольства у Швеції, але наразі не отримав відповіді.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та окупації частини України, Путін оголосив про незаконну анексію, окрім Криму, ще чотирьох українських областей - Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької. Проведені під дулами російських автоматів псевдореферендуми світова спільнота визнала незаконними.

Нагадаємо, нещодавно в окупованому Криму помітили український прапор, який майорів у селі Міжводне Чорноморського району.

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