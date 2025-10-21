Скандал у Євросоюзі: нові подробиці про диверсантів-українців, які орудували у Польщі і Румунії

У Польщі та Румунії затримали диверсантів / © Freepik

У Румунії затримали диверсантів з українським громадянством, які готували теракт у ЄС. У Польщі наголосили, що чоловіки приїхали до цієї держави з їхньої країни та налагоджували постачання вибухових речовин до України. Ще одного 21-річного громадянина України затримали у Польщі.

Про це пише польське видання onet.pl.

Що відомо про диверсантів з України

За даними польських ЗМІ, українці, затримані в Румунії, співпрацювали зі своїм колегою, затриманим у Польщі. За даними польських спецслужб, звати українця Данило Г.

Диверсанти мали намір підпалити офіс однієї з українських кур’єрських компаній у Бухаресті. Вони розмістили дві посилки, що містили запалювальні пристрої, виготовлені вручну, заховані в навушниках і автомобільних деталях. Вони повинні були дистанційно вибухнути.

Румунські служби, у співпраці, зокрема, з польським Агентством внутрішньої безпеки, запобігли цьому акту.

У вівторок польські служби повідомили, що співробітники АВБ нещодавно затримали загалом 55 осіб, які на замовлення Росії діяли на шкоду Польщі.

Одним з них був 21-річний українець Данило Г., який мешкав під Варшавою і працював комірником. Разом із колегами він створив маршрут, яким через Польщу і Румунію до України транспортували вибухові матеріали. Його спільників затримали румунські служби.

Про затримання останніх восьми диверсантів у вівторок вранці повідомив прем’єр-міністр Дональд Туск.

«Чоловік проводив розвідувальну діяльність на території Польщі та Румунії. Затримання відбулося в результаті спільних дій Агентства внутрішньої безпеки та румунських служб (SRI), спрямованих проти агресивної діяльності російських спецслужб. Одночасно на території Румунії було затримано двох інших громадян України, які тісно співпрацювали з підозрюваним Данилом Г.», повідомило Агентство внутрішньої безпеки Польщі.

«17 жовтня цього року прокурор Мазовецького відділення Національної прокуратури у Варшаві висунув затриманому звинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ст. 130, п. 7 і 8 Кримінального кодексу, тобто діяльність на користь російської розвідки проти Республіки Польща, шляхом підготовки до вчинення актів саботажу, що полягали у відправленні до України посилок, що містили вибухові та небезпечні матеріали. Підозрювані вели розвідувальну діяльність на території Польщі та Румунії. Розслідування триває», — йдеться в повідомленні.

Також відомо, що у Польщі висунули обвинувачення подружжю росіян, які передавали дані про інфраструктуру та були причетні до перевезення вибухівки.

Що повідомили у Румунії

У Румунії повідомили, що затримали двох громадян України.

«Румунська розвідка у співпраці з національними та міжнародними партнерами запобігла новій диверсійній операції, організованій Російською Федерацією на території Румунії. 21 жовтня 2025 року румунська розвідка у співпраці з DIICOT, MAI-DCCO та MApN-DGIA, а також іноземними партнерськими службами, запобігла проведенню нової диверсійної операції на території країни за участю двох громадян України, безпосередньо координованої представниками російських спецслужб. Їхньою метою було знищення шляхом підпалу штаб-квартири компанії Nova Post у Бухаресті», — повідомляють румунські служби.

У Румунії викрили диверсантів та знищили вибухові пристрої.

«14-15 жовтня 2025 року SRI ідентифікувало та відстежувало двох громадян України, які прибули до Румунії з Польщі та здали в офісі Nova Post у Бухаресті дві посилки, що містили дистанційно керовані запалювальні пристрої, виготовлені вручну, приховані в навушниках та автомобільних деталях, а також компоненти для моніторингу GPS-локації», — повідомили спецслужби Румунії.

Також у сусідній країні встановили, що затримані українці належали до російської диверсійної групи.

«Отримані дані підтверджують приналежність обох громадян України до розгалуженої мережі диверсантів, контрольованої російськими спецслужбами, яка атакує європейські країни. Їхні дії вписуються в ту саму схему операцій, яка стосувалася розгалуженої інфраструктури Nova Post — найбільшої приватної української кур’єрської компанії», — повідомляють румунські служби.