Скандал в Японії: мер пропонував підлеглим вчинити самогубство

Мер міста Йокогама Такехару Яманака / © скриншот з відео

В Японії сталася нечувана для бюрократичної машини подія — чиновник відкрито виступив проти свого начальника. У четвер, 15 січня, голова відділу кадрів мерії Йокогами Джун Кубота зібрав пресконференцію в адміністрації префектури Канагава, де розповів про нестерпні умови праці та «токсичну» поведінку мера Такехару Яманаки.

Про це повідомляють BBC та KYODO News.

«Людське сміття» і «дефективні»

Кубота заявив, що мер систематично вдавався до словесних образ та харасменту. Причому жертвами його нападів ставали не лише підлеглі чиновники, а й депутати міської ради та інші керівники відділів мерії.

За словами кадровика, очільник міста використовував такі епітети:

«людський непотріб»;

«ідіот»;

«нікчема»;

«низькосортний».

Також мера звинувачують у глузуванні із зовнішності колег та порівнянні їх із тваринами.

Пропозиція вбити себе

Але найбільше громадськість шокувало інше звинувачення. За словами Куботи, це була погроза, яку Яманака нібито йому озвучив, коли йшлося про підготовку заявки на проведення міжнародної конференції. Мер заявив підлеглому, що той муситиме «зробити сепуку» (японський ритуальний суїцид шляхом розрізання живота), якщо провалить завдання.

Вимога пояснень

«Я хочу, щоб він визнав це як факт, вибачився і дав ґрунтовні пояснення громадянам», — наголосив Джун Кубота під час виступу.

Спочатку Такехару Яманака заперечував усі звинувачення. Проте згодом, під тиском суспільного резонансу, він змінив риторику та визнав, що вживав слова «ідіот» та «людське сміття» під час «обговорення кадрових оцінок».

«Я щиро перепрошую за те, що поклав психологічний тягар на керівника відділу кадрів. Я буду обережнішим зі своїми словами та поведінкою», — заявив Яманака.

Водночас він продовжує заперечувати, що ображав зовнішність колег. Зараз у мерії розглядають можливість проведення службового розслідування. Постраждалий чиновник вибачень не прийняв, заявивши, що мер «нічого не зрозумів».

Нагадаємо, за даними міжнародних організацій, Україна — в першій десятці країн Європи за поширеністю булінгу поміж 11–15-річними школярами. Зокрема, 67% українських дітей були або жертвами, або кривдниками, або свідками булінгу.