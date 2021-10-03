Скандал в Іспанії: відео 80 жінок, які мочилися на вулиці, виклали на порносайт

Скандал в Іспанії: відео 80 жінок, які мочилися на вулиці, виклали на порносайт

За перегляд цього ролику на деяких порносайтах вимагали плату.

Іспанський суд відхилив скаргу жіночих правозахисних груп щодо відео, на якому десятки жінок мочаться у публічному місці. Невідомі змонтували його під час фестивалю A Maruxaina у містечку Серво.

Як пише видання Бі-бі-сі, на ролик потрапили близько 80 жінок, які сходили "по маленькому" на одній з вуличок біля фестивалю через брак громадських туалетів у 2019 році. У багатьох випадках на відео чітко видно обличчя жінок та їхні геніталії.

За перегляд цього ролику на деяких порносайтах вимагали плату.

Багато жінок, які побачили себе на відео, звернулися до правоохоронців, щоб ті розслідували цю ситуацію та знайшли авторів. Вони вважають, що невідомі "оператори" порушили їхнє право на приватність.

Місцевий суддя Пабло Муньос Васкес відклав справу, на що подала апеляційну скаргу асоціація "Жінки за рівність Бурела".

Згодом той самий суддя підтвердив своє попереднє рішення не розглядати справу на підставі того, що відео записали у публічному місці, а тому його не можна розглядати як кримінальне правопорушення по згаданій статті.

На думку судді, автори відео не мали на меті завдати фізичних чи моральних травм зображених жінок.

"У мене просто була паніка", - зізнається Дженіфер, одна з жінок, які потрапили на відео.

Вона пригадує, як подруга розповіла їй про ці кадри на порносайті.

"Коли я побачила відео, я заплакала. Я була по-справжньому збентежена та не знала, що робити", - скаржиться жінка.

А у асоціації "Жінки за рівність Бурела" попереджають, що це може стати прецедентом, який зробить безкарними авторів подібних відео.

Нагадаємо, зірка британських реалітішоу Стівен Беар шокував прихильників витівкою. Актор запостив у Мережу відео сексу зі своєю дівчиною Джессікою Сміт.

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