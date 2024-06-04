Скандал в німецькому університеті: що зробив ректор і чому це може спровокувати хвилю насильства

У Гейдельберзькому університеті виступить з лекцією пропалестинський журналіст Хебх Джамаль, який назвав "необхідною деколонізацією" різанину, влаштовану терористами ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня минулого року.

На тлі жорстокої війни в Секторі Гази у найстарішому німецькому університеті в місті Гейдельберг спалахнув новий скандал. У середу, 4 червня, у навчальному закладі читатимуть лекцію два радикальні критики Ізраїлю. Попри протест єврейський та проізраїльських студентів, ректор університету Фрауке Мельхіор вирішив надати можливість висвітлити свою позицію палестино-американському журналісту Хебху Джамалю та палестинському активісту Махмуду О.

Про це пише BILD.

Тема запланованої лекції – про "палестинський активізм". Вона буде висвітлювати події палестино-ізраїльського конфлікту. Враховуючи попередні висловлювання лекторів, інформація навряд чи буде подана неупереджено.

Джамаль, наприклад, відомий тим, що за кілька годин після вторгнення терористів ХАМАС на територію Ізраїлю написав: "Ваші мільярди доларів, ваш фашизм і ваша високотехнологічна зброя сьогодні зазнали невдачі". Він також назвав різанину 7 жовтня 2023 року, під час якої бойовики ХАМАС жорстоко вбили понад 1200 людей за кілька годин, "жахливою, але абсолютно необхідною деколонізацією".

Активіст Махмуд О. своєю чергою захищає ХАМАС та не розуміє, чому це угруповання визнають по всьому світі терористичною організацією.

"Хамас забороняють, але ніхто не знає, чому. Ніхто не може зрозуміти, чому", – заявив він під час проведення однієї з публічних акцій.

Лідер відділення партії "Християнсько-демократичний союз" у землі Баден-Вюртемберг Мануель Хагель закликав керівництво університету скасувати проведення такої лекції та у листі на ім'я ректора попередив про ймовірний сплеск антисемітизму після заходу.

"Прибічники терору, які відкидають право Ізраїлю на існування та закликають до знищення цілої держави, вигнання чи вбивства людей за ознакою їхньої етнічної чи релігійної приналежності, ніколи не повинні отримувати простір та можливість для поширення ненависті та підбурювання", – заявив політик.

Нагадаємо, Історик Ярослав Грицак попередив про можливість Третьої світової війни і назвав три найбільші загрози для світу. На його думку, період революцій 2010-х років переріс у десятиліття воєн.

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