Скандал в ОБСЄ: на керівних посадах помітили “людей Кремля” — журналістське розслідування

Європейські посадовці стурбовані тим, що Росія могла використовувати "своїх" людей в Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

На важливих посадах в керівних органах ОБСЄ перебувають особи, які тісно пов'язані з керівництвом Кремля. Вони могли збирати необхідну для Москви інформацію та впливати на роботу організації в інтересах Росії.

Про це йдеться у розслідуванні “Радіо Свобода”.

Європейські посадовці у розмові з журналістами видання висловили стурбованість тим, що Росія могла використовувати "своїх" людей в ОБСЄ. Зокрема, було названо:

старшого стратегічного радника секретаріату ОБСЄ Антона Вушкарника – колишнього працівника посольства РФ у Вашингтоні;

– колишнього працівника посольства РФ у Вашингтоні; співробітницю міжнародного секретаріату Парламентської асамблеї ОБСЄ Дар’ю Боярську – ексспівробітницю МЗС РФ і перекладачку Володимира Путіна;

– ексспівробітницю МЗС РФ і перекладачку Володимира Путіна; ексспівробітницю Генерального секретаріату ОБСЄ Салтанату Сакембаєву, дружину заступника міністра закордонних справ РФ та колишнього представника Росії в ОБСЄ Андрія Руденка.

У розслідуванні йдеться, що всі вони мали доступ до чутливої інформації та великого масиву матеріалів для службового користування.

У лютому 2022 року, перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну, Андрій Руденко виступив у Держдумі з доповіддю про плани Кремля щодо анексії територій в Донецькій та Луганській областях України. Він також звинуватив Україну в саботажі переговорів у рамках тристоронньої контактної групи (РФ, Україна та ОБСЄ).

У цей час дружина Руденка працювала в Генеральному секретаріаті ОБСЄ старшим політичним та адміністративним помічником, була присутньою на засіданнях ОБСЄ високого рівня. До РФ Скамбеєва повернулася через п'ять місяців після пономасштабного вторгнення Росії в Україну.

"[Вона] мала доступ до великої кількості матеріалів для службового користування, які могла без проблем передати своєму чоловікові [Руденку]", – на умовах анонімності повідомив “Радіо Свобода” один з її колишніх колег по секретаріату ОБСЄ.

Салтаната Скамбеєва з чоловіком Андрієм Руденком / Фото: Радіо Свобода

За інформацією видання, Антона Вушкарника деякі колеги називають "полковником", натякаючи на його зв’язок зі спецслужбами. Численні джерела у дипломатичних колах вважають, що він працює на російську розвідку.

Працюючи у російському посольстві у Вашингтоні, він переслав співробітнику Конгресу США електронного листа, який є у розпорядженні “Радіо Свобода”, з посиланням на YouTube-відео, в якому українські політики уподібнюються нацистам.

Антон Вушкарник / Фото: Радіо Свобода

Європейський дипломат, який постійно працює в ОБСЄ, зазначив у коментарі журналістам, що й Боярську не можна вважати "звичайною росіянкою".

"Як перекладачка Путіна, вона проходила перевірки російськими службами безпеки, що, як відомо, часто діють у манері КДБ. Ми ставимо у зв'язку з цим запитання, але не отримуємо відповіді", - зазначив він.

Перекладачка Путіна Дар'я Боярська / Фото: Радіо Свобода

Призначення близьких до Кремля фігур на високі посади в ОБСЄ викликало занепокоєння, оскільки це може дати РФ можливість саботувати роботу нейтрального за задумом міжнародного органу.

Нагадаємо, під час засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Відні Росія заблокувала призначення Мальти головою організації наступного 2024 року.

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