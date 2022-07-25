Скандал в Угорщині: прем'єр Орбан виступив проти "змішування рас" у Європі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що європейські раси не повинні поєднуватися з неєвропейськими. Його висловлювання викликало хвилю критики.

Про це пише Guardian.

Зазначається, що Віктор Орбан сказав про це під час щорічної промови в Бейлі-Тушнаді, Румунія, де він раніше виступав із основними політичними ідеями та ідеологічними напрямками. Там же, 2014 року, він уперше заявив, що хоче побудувати "неліберальну демократію" в Угорщині.

"Ми (угорці - ред.) не є змішаною расою... і ми не хочемо ставати змішаною расою", – сказав Орбан під час цьогорічного виступу.

Він додав, що країни, де змішуються європейці та неєвропейці, "більше не нації".

Віктор Орбан неодноразово робив подібні заяви, але саме останні коментарі вищезгадане британське видання називає такими, що були сформульовані в особливо різко ультраправих термінах.

Опозиційні партії та європейські політики одразу відреагували на гучну заяву прем'єра Угорщини.

Так, депутатка Європарламенту від опозиційної партії Momentum Каталін Чех сказала, що була вражена промовою прем’єр-міністра.

"Його заяви нагадують час, який, я думаю, ми всі хотіли б забути. Вони дійсно показують справжнє обличчя режиму", - зазначила вона.

Румунський євродепутат Алін Мітуца також відреагував на коментарі Орбана.

"Говорити про расову чи етнічну "чистоту", особливо в такому змішаному регіоні, як Центральна та Східна Європа, є оманливо та небезпечно", – написав він у Twitter.

Нагадаємо, політолог пояснив, чому більшість угорців підтримують проросійську позицію керівної партії Орбана.

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