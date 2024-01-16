Скандал в уряді Італії: в якій “культурній” крадіжці звинувачують політика

Віторріо Згарбі потрапив під розслідування за відмивання вкрадених товарів після того, як у 2021 році включив картину XVII століття у виставку.

Заступника міністра культури Італії Вітторіо Згарбі звинувачують у викраденні картини “Взяття святого Петра” Рутіліо ді Лоренцо Манетті XVII століття. Він усе заперечує.

Про це повідомляє поліція Італії, пише The Independent.

Вітторіо Згарбі міг заволодіти картиною шахрайським шляхом і зараз перебуває під слідством за підозрою у відмиванні краденого, йдеться у заяві відділу художньої спадщини поліції карабінерів.

Картина XVII століття зникла у 2013 році із замку поблизу північного італійського міста Турин. На картині в стилі Караваджо, вартість якої оцінюється приблизно в 200 000 євро, зображено суддю, який виносить вирок чоловікові, схожому на християнського святого. Згарбі назвав картину “Взяття святого Петра”.

Фото: X (Twitter)

Представники поліції заявили, що художник невідомий, але стиль картини нагадує Франческо Солімену і Бернардо Кавалліно, двох інших італійських художників XVII століття.

На думку поліції карабінерів, Згарбі, який також є мистецтвознавцем, критиком і відомим телеведучим, міг підробити артефакт і дещо змінити картину, додавши факел у верхній лівий кут, щоб приховати її кримінальне походження.

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Зграбі відкинув звинувачення у будь-яких протиправних діях, пов'язаних з придбанням картини. 71-річний депутат сказав, що знайшов картину на віллі, яку купила його мати за 100 км на північ від Риму.

“Мені немає чого боятися. Я буду захищатися всіма засобами від тих, хто спекулює на цьому питанні, і від тих, хто стає співучасником цього”, — сказав він.

Він додав, що картина належить сієнському художнику Рутіліо Манетті.

Багаторічний парламентар відомий своїм запальним характером, але завоював повагу в країні як куратор і мистецтвознавець.

За словами офіційних осіб, художній підрозділ карабінерів вилучив картину зі складу разом з її 3D-копією після серії обшуків, проведених за санкцією прокуратури.

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