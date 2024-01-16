Скандал в уряді Італії: в якій “культурній” крадіжці звинувачують політика

Віторріо Згарбі потрапив під розслідування за відмивання вкрадених товарів після того, як у 2021 році включив картину XVII століття у виставку.
Заступника міністра культури Італії Вітторіо Згарбі звинувачують у викраденні картини “Взяття святого Петра” Рутіліо ді Лоренцо Манетті XVII століття. Він усе заперечує.
Про це повідомляє поліція Італії, пише The Independent.
Вітторіо Згарбі міг заволодіти картиною шахрайським шляхом і зараз перебуває під слідством за підозрою у відмиванні краденого, йдеться у заяві відділу художньої спадщини поліції карабінерів.
Картина XVII століття зникла у 2013 році із замку поблизу північного італійського міста Турин. На картині в стилі Караваджо, вартість якої оцінюється приблизно в 200 000 євро, зображено суддю, який виносить вирок чоловікові, схожому на християнського святого. Згарбі назвав картину “Взяття святого Петра”.
Представники поліції заявили, що художник невідомий, але стиль картини нагадує Франческо Солімену і Бернардо Кавалліно, двох інших італійських художників XVII століття.
На думку поліції карабінерів, Згарбі, який також є мистецтвознавцем, критиком і відомим телеведучим, міг підробити артефакт і дещо змінити картину, додавши факел у верхній лівий кут, щоб приховати її кримінальне походження.
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Зграбі відкинув звинувачення у будь-яких протиправних діях, пов'язаних з придбанням картини. 71-річний депутат сказав, що знайшов картину на віллі, яку купила його мати за 100 км на північ від Риму.
“Мені немає чого боятися. Я буду захищатися всіма засобами від тих, хто спекулює на цьому питанні, і від тих, хто стає співучасником цього”, — сказав він.
Він додав, що картина належить сієнському художнику Рутіліо Манетті.
Багаторічний парламентар відомий своїм запальним характером, але завоював повагу в країні як куратор і мистецтвознавець.
За словами офіційних осіб, художній підрозділ карабінерів вилучив картину зі складу разом з її 3D-копією після серії обшуків, проведених за санкцією прокуратури.
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