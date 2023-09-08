Скандал з біографією Ілона Маска: опубліковано приватні повідомлення українського міністра

Очільник Мінцифри не давав дозволу на публікацію переписки з приводу Starlink.

У біографії американського мільярдера, засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска опубліковано приватні повідомлення від віцепрем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Дозволу на їх публікацію український урядовець не надавав.

Про це Федоров заявив виданню Financial Times.

"Це не дуже красиво. Я ніколи не оприлюднював і не розповідав про наше листування [з Маском] публічно", — сказав міністр.

Автор белетризованої біографії американського мільярдера Волтер Айзексон у своїй книзі, зокрема, розповідає, як Маск втрутився, щоб перекрити українським військовим доступ до Starlink і це завадило таємній атаці українських безпілотників на Чорноморський флот Росії в окупованому Криму.

Фрагмент цієї книги було опубліковано у колонці Айзексона у Washington Post, він містить і текстові повідомлення, якими Федоров благає Маска відновити зв’язок Starlink для Сил оборони України.

Михайло Федоров зауважив, що від часу цих повідомлень минув уже рік, тож їх публікація навряд чи матиме якісь негативні наслідки.

Він також зауважив, що Маск сам сказав йому, що вимкнув сервіс Starlink на лінії фронту на південному сході України, коли Федоров попросив його увімкнути зв’язок на всій території України - у Криму та до кордонів станом на 1991 рік.

"Коли увімкнув, то написав, що знову увімкнув", — додав Федоров.

Нагадаємо, тимчасове припинення роботи Starlink, яке відбулося у вирішальний момент контрнаступу України восени минулого року, біограф Маска пояснив його екзистенційним страхом перед застосуванням Росією ядерної зброї та глобальним конфліктом, який знищить все людство. Згодом Маск уточнив, що система в цьому районі не була ввімкнена і він відхилив запит України на її активацію через побоювання щодо можливої атаки ЗСУ проти російського флоту.

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