Скандал з Ілоном Маском і Starlink біля Криму: мільярдер відповів, чию вказівку він би не ігнорував

Маск заявив, що увімкнув би Starlink за вказівкою Білого дому.

Американський мільярдер Ілон Маск знайшов нове виправдання відключення Starlink біля Криму. Він заявив, що запит від України надійшов "посеред ночі" і він не зміг це зробити через санкції США проти Росії.

Про це він розповів на конференції All-In Summit.

Ілон Маск заявив, що нібито запит України на ввімкнення супутникового зв'язку біля Криму надійшов "посеред ночі", а він не зміг цього зробити через санкції США проти Росії. Мільярдер додав, що SpaceX відмовила Україні, через побоювання "другого Перл-Гарбору".

Також бізнесмен заявив, що він би ввімкнув би Starlink за вказівкою Білого дому.

"Причина, по якій його Starlink вимкнули насправді цікава, тому що США запровадили санкції проти РФ і нам фактично не дозволено. Це включає Крим під санкції і нам фактично заборонено вмикати підключення до країни без схвалення уряду США", – заявив Маск.

Нагадаємо, раніше CNN з посиланням на опублікований фрагмент біографічної книги "Ілон Маск" Волтера Айзексона повідомило, що Ілон Маск 2022 року розпорядився відключити Starlink поблизу окупованого Росією Криму, щоб зірвати українську атаку на Чорноморський флот РФ.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов підтвердив, що супутниковий Інтернет Starlink компанії SpaceX деякий час не працював біля Криму 2022 року.

Також диктатор Володимир Путін назвав засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска талановитою та видатною людиною.

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