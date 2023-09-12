Скандал з Ілоном Маском та Україною: з'явилася реакція Сенату США

У Сенаті США закликали переглянути контрактні відносини Штатів з компанією SpaceX Ілона Маска після того, як він зізнався, що перешкоджав роботі українських військових.

Сенат має провести розслідування щодо американської компанії SpaceX, після того, як гендиректор Ілон Маск заявив, що блокував Україні доступ до супутникової мережі Starlink під час операції з атаки на ворожі кораблі в Чорному морі.

Про це заявила сенаторка Елізабет Воррен, пише Bloomberg.

"Конгресу необхідно розслідувати, що тут сталося, і чи є у нас адекватні інструменти, щоб гарантувати, що зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером", — сказала вона.

Очікується, що Ілон Маск разом з іншими керівниками технологічної галузі братиме участь у закритій зустрічі із сенаторами у Капітолії, яка відбудеться у середу, 13 вересня.

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Елізабет Воррен не єдина, хто занепокоєна ситуацією з Маском. Так, очільник комітету із збройних сил Джек Рід висловив занепокоєння щодо цієї проблеми, враховуючи, що уряди зазвичай самі контролюють супутники, а президенти вирішують, що з ними робити.

Також він додав, що є дуже позитивні зміни, які полягають у тому, що компанія SpaceX знизила вартість доступу до космосу, у тому числі й для запусків із метою нацбезпеки.

"Але в нього (Ілона Маска — ред.) не може бути останнього слова, коли справа стосується національної безпеки", - сказав голова комітету.

Нагадаємо, раніше CNN з посиланням на опублікований фрагмент біографічної книги "Ілон Маск" Волтера Айзексона повідомило, що Ілон Маск 2022 року розпорядився відключити Starlink поблизу окупованого Росією Криму, щоб зірвати українську атаку на Чорноморський флот РФ.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов підтвердив, що супутниковий Інтернет Starlink компанії SpaceX деякий час не працював біля Криму 2022 року. Однак головний розвідник спростував заяви ЗМІ, що за цим може стояти розпорядження Ілона Маска.

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