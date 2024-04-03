Скандал з картинами Казимира Малевича: в Парижі знайшли викрадені твори

Вилучені твори належать до колекції бізнесмена палестинського походження, яку викрали в Німеччині п'ять років тому.

У Франції судові виконавці конфіскували понад сотню творів художників-авангардистів, які зберігалися в паризькому сховищі. Серед вилучених витворів мистецтва є кілька картин українського художника Казимира Малевича. У правоохоронних органах підозрюють, що знайдені предмети були вкрадені з приватної колекції.

Про це пише The Art Newspaper.

Німецька юридична фірма Dentons стверджує, що картини з паризького сховища належать бізнесменові палестинського походження Усману Хатібу, інтереси якого вона представляє.

Вартість знайдених творів, за оцінками експертів, становить понад 100 мільйонів євро. Колекціонер стверджує, що в грудні 2019 року він став жертвою зловмисників, які викрали величезну колекцію предметів мистецтва з орендованого ним сховища в німецькому місті Вісбаден. Саме частину цієї колекції і вдалося знайти в Парижі.

Серед конфіскованих творів, окрім картин Малевича, також є роботи російських художників Василя Кандинського та Наталії Гончарової.

Ще одну частину колекції Хатіба знайшли торік у Франкфурті. Колекціонер стверджує, що у нього вкрали майже 900 творів мистецтва.

Пошуками викраденої колекції займається син колекціонера, Кастро Бен Леон Лоуренс Джеюсі. Він стверджує, що торік викрадені картини стали з'являтися на аукціонах і були продані, зокрема, в Ізраїлі, Франції та Монако.

Відомо, що 2015 року Хатіб придбав 871 картину за посередництва ізраїльського артдилера Іцхака Заруги, який керував галереєю у Вісбадені. Втім, після укладання угоди стався гучний скандал. Німецька прокуратура конфіскувала роботи за підозрою, що вони були підробками. Слідство тривало чотири роки, після чого картини дилерові повернули, а Хатіб розмістив свою частину колекції у сховищі у Вісбадені. Незабаром це сховище обікрали, знов позбавивши Хатіба його власності.

Син Хатіба заявив, що йому відомо, хто вкрав колекцію, і весь цей час він намагався домовитися про її повернення, але переговори з крадієм не дали бажаного результату. Після того, як викрадені роботи почали з'являтися на аукціонах, родина вирішила звернутися до суду.

"Ми переслідуватимемо зловмисників по всьому світу. Ми продовжимо повертати нашу власність", – наголосив Джеюсі.

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