Скандал з Порошенком на кордоні та обіцянки Путіна про “зелені коридори”: головні події ночі 28 травня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних подій ночі 28 травня:
- Увечері в п’ятницю, 27 травня, у народного депутата та лідера партії “Європейська солідарність” Петра Порошенка виникли труднощі під час перетину кордону в пункті пропуску Рава Руська на Львівщині. Читати далі –>
- Господар Кремля "подав сигнали" про готовність до обміну полоненими та розблокування українських портів для постачання продовольства. Читати далі –>
- У Міністерстві праці Японії вирішили заохотити місцеві компанії приймати на роботу переселенців з України, які покинули домівки через війну. Читати далі –>
- У п’ятницю, 27 травня, іранські війська захопили два грецькі танкери в Перській затоці. Читати далі –>
- Перші переговори Фінляндії та Швеції з Туреччиною пройшли добре, незабаром сторони продовжать діалог щодо заявок скандинавських держав на вступ до НАТО. Читати далі –>
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