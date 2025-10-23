Скандал з прапором УПА на коцерті Коржа у Варшаві: двоє українців та білорус призупинили депортацію

Учасники скандалу з прапором на концерті Макса Коржа в Польщі "зачепилися" за міжнародний захист

Реклама

У Польщі досі не вщухає скандал через інцидент на коцерті білоруського виконавця Макса Коржа у серпні у Варшаві, де українці розгорнули червоно-чорний прапор ОУН-УПА. Через два дні прем’єр-міністр Дональд Туск оголосив про прийняття рішення про депортацію 63 іноземців: 57 українців та шістьох білорусів.

Як пише Rzeczpospolita, двоє громадян України та один білорус призупинили свою депортацію, подавши заяви про міжнародний захист у Польщі.

«Керівник Управління у справах іноземців проводить провадження щодо надання міжнародного захисту трьом іноземцям. Тому провадження щодо повернення призупинено», — повідомив речник Головного управління прикордонної служби Польщі.

Реклама

Чи мають двоє українців та білорус шанс отримати притулок у Польщі, незважаючи на рішення про депортацію за правопорушення?

У виданні зазначають, що кожна процедура надання міжнародного захисту проводиться таким чином, щоб перевірити, чи має заявник конкретні, індивідуальні та об’єктивно виправдані побоювання щодо повернення до країни походження через переслідування там, чи йому загрожує реальна та безпосередня небезпека зазнати серйозної шкоди в країні походження. Усі іноземці, які подають заяву на отримання міжнародного захисту, проходять співбесіду, під час якої вони повинні надати детальне пояснення причин подання заяви.

Також у виданні розповіли, що справа про розгорнутий на концерті червоно-чорний прапор завершилася відмовою у початку розслідування. За даними польської прокуратури, цей інцидент не містив «жодних елементів забороненої дії», і оскільки ніхто не оскаржив рішення, воно набуло чинності.

Нагадаємо, що концерт білоруського співака Макса Коржа у Варшаві закінчився скандалом через прапор УПА. Також під час його концерту відбувалися масові заворушення — фани кидали піротехніку, штурмували сцену, а поліція затримала понад 100 осіб.